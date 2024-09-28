'Успели отойти': ГСЧС и полиция показали моменты повторного удара 'Шахедом' по больнице в Сумах. Видео

Вечером в субботу, 28 сентября, спасатели показали новое видео прилета российского "Шахеда". Речь идет об атаке агрессора по больнице в Сумах.

Видео дня

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы на месте атаки продолжаются. Видео было опубликовано на странице Главного управления ГСЧС Украины в Сумской области в Facebook. В настоящее время на месте вражеского удара спасатели завершили спасательно-поисковые работы.

"28 сентября, используя БпЛА типа "Шахед", враг нанес удар по городу Сумы. В результате атаки значительных разрушений и повреждений потерпели здание медицинских учреждений, возникло несколько очагов горения", – говорится в сообщении ГСЧС.

В ведомстве рассказали, что эвакуировав в безопасное место людей, находившихся в медицинском заведении и проводя тушение, поступила информация об угрозе повторного удара. Сотрудники ГСЧС успели отойти.

На этот раз враждебное попадание было рядом с эпицентром происшествия между двумя пятиэтажными жилыми домами.

Из поврежденных жилых домов сотрудники ГСЧС эвакуировали жителей и ликвидировали очаги горения. На место удара привлекалась специальная техника для проведения высотных работ.

Предварительно в результате происшествия погибли 9 человек, 13 травмированы. Удалось эвакуировать 122 человека.

Впоследствии в полиции также показали еще одно видео, на которое попал момент повторного удара российского дрона у больницы в Сумах. Правоохранители добавляют, что "Шахед" разорвался в нескольких десятках метров от полицейских и спасателей.

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Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в ночь на 28 сентября атаковали "Шахедами" город Сумы. В облцентре в результате атаки зафиксировано попадание, поражено заведение здравоохранения, после того, как на место отправились экстренные службы, враг нанес повторный удар.

Напомним, в ночь на 28 сентября россияне атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Силы обороны в общей сложности сбили 71 враждебную цель из 77, фиксировавшихся в воздушном пространстве Украины. В частности, уничтожены 69 "Шахедов" и две ракеты. ПВО ночью работало в 13 областях нашего государства.