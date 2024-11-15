'Украине нужны средства ПВО': Зеленский отреагировал на новые атаки РФ на Украину, под комбинированным ударом была Одесса

Россия продолжает терроризировать украинские города и села обстрелами. Накануне, 14 ноября, вражеские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Одессе, есть разрушения, погибшая и пострадавшие.

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Украина вынуждена защищаться от российских атак постоянно, нашему государству необходима действенная защита от террора, в частности путем усиления ПВО и возможности уничтожать вражеское оружие на территории РФ. Об этом утром 15 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия не прекращает обстрелы Украины, террор наших регионов, мирных городов и громад. За прошедшие сутки оккупанты били артиллерией, дронами и КАБами по Донетчине, где удар дрона унес одну жизнь, по Днепропетровщине, Запорожью, Николаевщине, Харьковщине, Луганщине, Херсонщине, Черниговщине", – отметил глава государства.

Он отдельно упомянул о комбинированном ракетно-дроновом ударе войск РФ по Одессе, который оккупанты нанесли накануне.

"Повреждены жилые дома, тепломагистраль, учебное заведение, церковь. Было попадание и по территории порта. К сожалению, один человек погиб из-за этого террора. Еще десять человек пострадали, среди которых двое детей. Помогаем всем, кто в этом нуждается. Спасибо каждому и каждой, кто приобщается к спасению наших людей и ликвидации последствий", – отметил Зеленский.

Он также акцентировал внимание на том, что российские атаки происходят практически каждый день. Поэтому Украина нуждается в усилении защиты от террора государства-агрессора.

"Мы защищаемся от таких российских нападений постоянно и постоянно нуждаемся в действенной защите от этого террора. Мы неустанно повторяем, что Украине нужны средства ПВО, возможность уничтожать инструменты террора на вражеской территории, оборонные пакеты, санкционное давление на Россию", – перечислил президент пути для прекращения вражеских атак.

Напомним, накануне россияне атаковали Одессу "Шахедами". В частности, они попали в жилой дом. В результате атаки погибла женщина, много гражданских получили ранения.

Также оккупанты атаковали дроном авто на Донетчине, в нем ехала семья. Сын погиб на месте, мать и отец ранены.