Россияне атаковали Одессу 'Шахедами': попали в жилой дом, погибла женщина, есть раненные. Фото и видео

Российские оккупационные войска вечером в четверг, 14 ноября, массированно атаковали Одессу "Шахедами". Оккупанты попали в жилой дом, погибла женщина. Кроме того, в результате обстрелов поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения.

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Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, из-за атаки вынуждено прекращена работа одной из котельных. В городе повреждена гражданская инфраструктура, еще два человека получили ранения.

"Повреждены жилые дома, церковь, автомобили. На некоторых локациях возникли пожары. Также поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынуждена прекращена работа одного из котельных Одессы", – сообщил глава ОВА.

"Очередной теракт россиян в Одессе. Удар по жилому дому. Путину просто нравится воевать с гражданскими. Он не уважает никого, обычный, больной на голову террорист", - прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Серия мощных взрывов начала греметь в городе около 21:30. В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области, а также Черноморска и Одессы. Также на регион оккупанты направили несколько групп ударных БПЛА типа "Шахед".

Олег Кипер писал, что в регионе работает противовоздушная оборона.

"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками, применив в общем 59 средств нападения. Силы обороны сбили 21 цель над четырьмя регионами, еще десятки были обезврежены без взрывов.

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