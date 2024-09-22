'Украине нужна полноценная дальнобойность': Зеленский отреагировал на удар РФ по дому в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар авиабомбами по Харькову, которые враг нанес поздно вечером 21 сентября. Глава государства призвал партнеров усилить возможности Украины для защиты жизней людей и безопасности.

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Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера. Он подчеркнул, что под вражеским огнем в областном центре оказалась жилая многоэтажка.

"В результате обстрела 21 человек пострадал. Среди них восьмилетний ребенок и двое подростков 17 лет. 60 жителей дома эвакуированы. Всем оказывается необходимая помощь", – отметил Зеленский.

"Украине нужна полноценная дальнобойность. Мы убеждаем партнеров и продолжим говорить об этом на следующей неделе", – заверил президент.

Напомним, поздно вечером 21 сентября в Харькове прогремели взрывы. Враг ударил по городу управляемыми авиабомбами. Было два вражеских попадания, в частности, и по жилой многоэтажке в Шевченковском районе.

Из дома эвакуировали 60 человек. Напротив горели 4 автомобиля, в общей сложности повреждено 21 авто. Ликвидация последствий продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 сентября российские войска атаковали Харьков КАБами. Попадание зафиксировано в самом центре города и в частном секторе Холодногорского района, пострадали 11 человек.

– Ранее в тот же день оккупанты совершили еще два удара по Харькову с помощью управляемых авиабомб (УАБ). В результате атаки пострадали по меньшей мере три человека.

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