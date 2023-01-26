Угрожали переехать танком: херсонский партизан рассказал про российский плен и ликвидацию коллаборантов. Видео

Во время оккупации россиянами Херсона в городе активно действовали партизаны и члены движения сопротивления, которые сначала работали как волонтеры, помогая пожилым местным жителям. А затем они установили связь с украинскими военными и спецслужбами и начали передавать нашим защитникам данные из захваченного врагом города.

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Кроме того, часть активистов занималась выслеживанием и ликвидацией коллаборантов. Об этом партизан рассказал проекту "Украинский свидетель". Мужчина даже после освобождения города от войск РФ скрывает свое лицо (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Его группа уничтожила трех предателей Украины: двух коллаборантов подорвали, а еще одного застрелили. Двух последних побратимы партизана ликвидировали тогда, когда сам он уже был в плену.

"Это необольшевики. В их голове – коммунизм, Сталин, пятилетка, перемешанные с православием, империей и социализмом. Историю своей страны эти люди знают очень избирательно, лишь вырванные пропагандой яркие моменты", – так активист описал российских захватчиков.

Мужчине пришлось провести много времени рядом с оккупантами, в российском плену он пробыл 75 дней. По его словам, россияне очень подозрительно относились к жителям Херсона и чуть ли не в каждом видели партизана.

Чтобы выбить из людей признания, военные преступники прибегали к пыткам: применяли электрический ток, избивали трубами, морили голодом и не давали спать, держа пленников в холодных камерах, а также рассказывали лживые "новости" о своих успехах, чтобы сломать участников движения сопротивления психологически.

"Ты нацист, поедешь в "ДНР" на смертную казнь. Ты сбрасывал координаты военных, сейчас мы тебя отдадим военным, они тебя танком переедут. Отдадим "кадыровцам", они тебе голову отрежут, уши, нос", – так оккупанты пытались запугать херсонца .

В конце концов партизана выпустил из застенка один из работников ФСБ, с которым поэтому удалось найти общий язык. За это время украинец похудел на 20 килограммов.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионеры из села Любимовка в Херсонской области рассказали, что пережили много пыток и допросов оккупантов, один из которых проводил сумчанин.

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