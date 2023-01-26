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Угрожали переехать танком: херсонский партизан рассказал про российский плен и ликвидацию коллаборантов. Видео

София Закревская
Война против России
2 минуты
1,8 т.
Угрожали переехать танком: херсонский партизан рассказал про российский плен и ликвидацию коллаборантов. Видео

Во время оккупации россиянами Херсона в городе активно действовали партизаны и члены движения сопротивления, которые сначала работали как волонтеры, помогая пожилым местным жителям. А затем они установили связь с украинскими военными и спецслужбами и начали передавать нашим защитникам данные из захваченного врагом города.

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Кроме того, часть активистов занималась выслеживанием и ликвидацией коллаборантов. Об этом партизан рассказал проекту "Украинский свидетель". Мужчина даже после освобождения города от войск РФ скрывает свое лицо (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Угрожали переехать танком: херсонский партизан рассказал про российский плен и ликвидацию коллаборантов. Видео

Его группа уничтожила трех предателей Украины: двух коллаборантов подорвали, а еще одного застрелили. Двух последних побратимы партизана ликвидировали тогда, когда сам он уже был в плену.

"Это необольшевики. В их голове – коммунизм, Сталин, пятилетка, перемешанные с православием, империей и социализмом. Историю своей страны эти люди знают очень избирательно, лишь вырванные пропагандой яркие моменты", – так активист описал российских захватчиков.

Мужчине пришлось провести много времени рядом с оккупантами, в российском плену он пробыл 75 дней. По его словам, россияне очень подозрительно относились к жителям Херсона и чуть ли не в каждом видели партизана.

Угрожали переехать танком: херсонский партизан рассказал про российский плен и ликвидацию коллаборантов. Видео

Чтобы выбить из людей признания, военные преступники прибегали к пыткам: применяли электрический ток, избивали трубами, морили голодом и не давали спать, держа пленников в холодных камерах, а также рассказывали лживые "новости" о своих успехах, чтобы сломать участников движения сопротивления психологически.

"Ты нацист, поедешь в "ДНР" на смертную казнь. Ты сбрасывал координаты военных, сейчас мы тебя отдадим военным, они тебя танком переедут. Отдадим "кадыровцам", они тебе голову отрежут, уши, нос", – так оккупанты пытались запугать херсонца .

В конце концов партизана выпустил из застенка один из работников ФСБ, с которым поэтому удалось найти общий язык. За это время украинец похудел на 20 килограммов.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионеры из села Любимовка в Херсонской области рассказали, что пережили много пыток и допросов оккупантов, один из которых проводил сумчанин.

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