Участвовал в захвате и оккупации правобережья Херсонщины: СБУ сообщила о подозрении генералу Росгвардии. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении и вызвала в орган досудебного расследования генерала Росгвардии Игоря Турченюка. Россиянин участвовал в захвате и оккупации правобережья Херсонской области.

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Об этом информирует СБУ. Отмечается, что российский генерал-полковник Турченюк командует группировкой войск "Юг" Росгвардии. Его подразделения принимали участие в захвате правобережья Херсонской области в начале полномасштабного вторжения.

Также именно Турченюк командовал "фильтрационными" группами окупантов, которые занимались преследованием движения сопротивления. По его приказу российские военные нападали на участников акций протеста, выступавших против вооруженной агрессии РФ.

Подчиненные Турченюка дежурили на блокпостах, где останавливали и конфисковывали автомобили местных жителей, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию (при этом воровали документы, деньги, мобильные телефоны и другие личные вещи у владельцев и пассажиров авто).

"Уже накануне освобождения Херсона подразделения оккупантов под командованием Турченюка скрылись на левобережной части Херсонщины. Сейчас они продолжают совершать военные преступления. За это бывший охранник путина, а сейчас глава Росгвардии, Виктор Золотов наградил группировку своего подчиненного орденом", – добавили в СБУ.

Оккупация Херсонщины и пытки местных жителей – далеко не единственный "подвиг" Турченюка. Он является одной из ключевых фигур в оккупации Крымского полуострова в 2014 году. Однако в подозрении идет речь именно об оккупации Херсонщины в 2022 году. В документе говорится, что действия Турченюка привели к гибели как минимум двух тысяч мирных лиц.

Турченюку заочно сообщили о подозрении по ч.2 ст. 28 и ч.2 ст. 437 УК – планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц. Генералу в Украине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре разоблачили вражеского информатора, который передавал российским оккупантам геолокации ВСУ. Также предатель публично призвал к захвату власти в Украине.

Также СБУ сообщила о подозрении руководителю Чеченского университета спецназа имени Путина. Байбетар Вайханов – лицо из ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, по указанию которого он организует подготовку боевиков для оккупационных группировок страны-агрессора РФ.

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