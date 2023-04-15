Убиты 11 человек: патрульные показали первые минуты после российского обстрела Славянска

Украинский патрульный полицейский снял на нагрудную камеру уникальные кадры спасения людей из многоквартирного дома в Славянске Донецкой области, обстрелянного российской армией 14 апреля. На видео зафиксированный громкий звук взрыва в момент попадания ракеты, первые секунды после, крики людей, вытягивание из полуразрушенной квартиры мужчины, который чудом получил легкие ранения, и разбор завалов.

Видео дня

Ролик 15 апреля опубликовал в Facebook замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. "Оказавшись в эпицентре трагедии, патрульные бросились на помощь пострадавшим", – заявил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По состоянию на вечер 15 апреля известно об 11 жертвах и 21 пострадавшем. Спасательные работы еще продолжаются.

Осторожно, кадр 18+!

На видео видно, как выглядел уничтоженный дом внутри и как в первые минуты после взрыва правоохранители и неравнодушные очевидцы искали людей в руинах.

Белошицкий поблагодарил патрульных и всех работников экстренных служб, которые каждый раз доказывают, что для них нет чужого горя и боли.

"Страна-террорист будет непременно отвечать за все свои преступления против нашего народа", – высказал уверенность он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия 14 апреля ударила по Славянску. Под вражеским огнем оказались жилые многоэтажки, люди оказались под завалами. Среди 11 погибших – один ребенок.

– Двухлетнего мальчика достали из-под руин живым, но в карете скорой помощи малыш умер. Известно, что его семья буквально на днях вернулась домой из эвакуации. Матери мальчика удалось избежать гибели чудом – за несколько минут до удара оккупантов она вышла в магазин.

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