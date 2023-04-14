Войска РФ убили 2-летнего ребенка в Славянске: из-под завалов достали еще живым, но спасти не смогли. Видео

В пятницу, 14 апреля, российские захватчики обстреляли жилые дома в Славянске Донецкой области. Они убили не менее восьми человек, среди которых был и двухлетний ребенок.

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Корреспонденты телеканала FREEДОМ запечатлели кадры спасения малыша из-под завалов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Когда ребенка достали оттуда, он еще был жив.

На ролике видно, как спасатели осторожно передавали друг другу малыша, спуская его с разрушенного здания на землю.

Там ребенка передали в руки медиков, которые сразу повезли его в больницу. Однако по дороге в медучреждение в карете скорой помощи малыш скончался.

Об этом сообщила советница главы Офиса президента Украины Дарья Заривная. "К сожалению, ребенок умер в машине скорой помощи", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия 14 апреля нанесла ракетные удары по Славянску. Под вражеским огнем оказались жилые многоэтажки. По меньшей мере 21 мирный житель получил ранения, восемь человек погибли.

– На месте атаки продолжались поисково-спасательные работы, под завалами оставались люди.

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