У врага минус техника и усиленный взвод пехоты: гвардейцы с помощью дронов отбили штурм армии РФ на Харьковщине. Видео

Воины бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины отбили очередной штурм врага на Харьковщине. В результате оккупанты потеряли технику и усиленный взвод пехоты, несколько военных армии РФ попали в плен.

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Об этом 14 октября сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко. В официальном Telegram-канале он также опубликовал видео боя.

"Еще один штурм россиян на Харьковщине, отбитый гвардейцами! У врага минус техника и усиленный взвод пехоты, а также несколько оккупантов попали для пополнения нашего обменного фонда", – рассказал он.

По словам Пивненко, российские захватчики на Харьковском направлении пытались продвинуться к украинским позициям малыми группами.

Однако воины бригады "Спартан" сломали планы противника.

Аэроразведчики бригады обнаружили перемещение живой силы противника и мгновенно нанесли огневые поражения ударными дронами и сбросами из БПЛА.

В результате точной работы штурм врага остановлен.

Враг потерял технику, в частности БМП и взвод пехоты.