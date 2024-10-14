Оккупанта, хваставшегося планами на убийства украинцев, догнала расплата. Видео

В сети показали короткую историю 18-летнего оккупанта из Рязани, который в августе 2024 года заключил контракт с минобороны РФ и грозился ехать на фронт убивать украинцев с особой жестокостью. Как только "смелый" россиянин оказался на передовой в Курской области, стал ежедневно записывать прощальные видео и меньше чем через месяц погиб, подорвавшись на растяжке.

Видео дня

Видеоисторию захватчика 14 октября опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер", а также пропагандистские росСМИ. 21 августа оккупант Анатолий Горбачев с позывным "Малой" отметил свое 18-летие, а уже 22 августа в своем Telegram-канале похвастал тем, что заключил контракт с минобороны и едет в военкомат "получать военник".

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В видео, которые он выкладывал, он заявлял, что ненавидит украинцев, и грозился совершать жестокие убийства, попав на передовую.

"Хо*лы, ждите меня су***ы еб**ые. Так вас ненавижу, буду каждому горло резать. Мне дали план. Пяти хо*лам голову на видео отрежу, мне по**й, я е***утый", – угрожал Анатолий.

Он также показывал фото брошюры от минобороны РФ с рекламой службы по контракту, где обещают за первый год 5,2 млн рублей (около 2,2 млн грн). Горбачев рассказывал, что теперь в свои 18 лет он "миллионер".

29 августа он написал: "Отбой, завтра на Курск".

11 сентября Анатолий уже жаловался на комбата, который, собираясь уйти в отставку, использовал подчиненных оккупантов как пушечное мясо:

"Е**ный комбат пи*ор, уходит в отставку. И ему настолько пох** стало на взвод, что он е**шит нас в саму х**ню. Откуда выйти очень сложно. На**я так делать, ущерб е*аный *ука. Комбат, если я выживу, я тебя найду и е*ану".

12 сентября оккупант признался, что, очевидно, доживает свои последние дни.

"Комбат пи***ас, так не хочется ехать, но надо. Раньше встал, чтобы насладиться, может, последним днем. Скорее всего так будет. ...Я пи**ром был по жизни. Решил сходить на СПшку, думал, изменюсь. Изменения произошли. Так вот помирать сейчас не хочется. А выхода нет.Все братва, все, кто есть, вынужден, наверное, с вами попрощаться. Та, думаю, все будет хорошо... Них** хорошего не будет. Если что, через три дня на Сысоевском кладбище встреча", – говорил он.

14 сентября Анатолий пополнил список "двухсотых" оккупантов.

Россиянка по имени Юлия Алабина в сети рассказала, что последним его желанием было, чтобы его друзья обнародовали подробности о его гибели.

В день гибели Горбачев в составе группы из шести человек "пошел на задание".

"Примерно в восемь утра они наступили на растяжку. Все шесть человек были ранены. У Толика были очень серьезные ранение двух рук и открытый перелом ноги", – рассказала Алабина.

Похоронили Горбачева 27 сентября в Рязани.