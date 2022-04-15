'У нее вырваны ногти, она сопротивлялась': всплывают новые подробности пыток и изнасилований в Буче

В освобожденных от временной российской оккупации городах Киевской области раскрываются новые факты зверств оккупантов в отношении мирных жителей. 23-летняя Карина Ершова, которая переехала с родителями в Бучу из оккупированного Донбасса, встретила свою ужасную смерть уже в под Киевом, пытаясь оказать сопротивление.

Девушку схватили на улице, ее пытали и изнасиловали, в итоге выстрелив в голову. Отчим девушки Андрей Деренко заявил, что ее тело было все в порезах, большинство ногтей на пальцах отсутствовали, как будто она пыталась защитить себя, пыталась отбиваться, сообщает издание The Daily Mail.

Как отмечается, Карину изнасиловали, выстрелили в затылок и бросили в братской могиле во дворе церкви, где после освобождения Бучи эксгумировали уже более 400 тел.

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"В нее стреляли в упор. У нее отсутствовала почти половина головы", – сказал Андрей.

Похоронили девушку в Белой Церкви. Убитая горем мать пыталась открыть забитый гроб, но ее удержали.

"Мы считаем возможным, что ее изнасиловали. Мы не видели нижнюю часть ее тела, только верхнюю часть, но то, что мы видели... мы можем только представить, что может быть на остальной части ее тела", – сказал отчим погибшей девушки.

Представители полиции сообщили семье о том, что Карина была подвергнута пыткам и убита. При этом некоторые ужасные подробности не разгласили.

Однако известно, что ее руки были обожжены до костей, при этом на пальцах остались серебряные кольца, которые она всегда носила. Также на ноге девушки был наложен жгут, видимо, чтобы остановить кровотечение от огнестрельного ранения.

"Я выплакала все, что у меня было. Теперь у меня нет слез", ­– сказала мать девушки Елена.

Их семья бежала из Донецка в 2014 году, спасаясь от российской оккупации. Но армия РФ настигла их в Буче. Они говорят по-русски, но ненавидят Россию.

"Мы их ненавидим. Мы из Донецкой области, где почти все люди говорят по-русски, но я ненавижу русских за то, что они убили русскоязычную девушку. Теперь мне стыдно говорить по-русски, потому что я ненавижу русский мир. Российские солдаты не люди. Они животные", – сказал Андрей.

В Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и других оккупированных городках и селах Украины продолжается расследование массового применения пыток, сексуального насилия, убийств мирных жителей.

Глава Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан, который побывал в Буче, отметил, что есть достаточные основания считать, что военные преступления были совершены российскими войсками.

Эксперты-расследователи ОБСЕ заявили о четких схемах нарушения норм международного права в отношении украинцев, включая прямое нападение на мирных жителей, больницы, школы, изнасилования, пытки, казни, грабеж и насильственную депортацию в Россию.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, начальник следственного управления, полковник полиции Киевщины Александр Климовский заявил, что в Буче Киевской области правоохранители продолжают эксгумацию тел жителей региона в одном из мест массовых захоронений. У большинства погибших обнаружены пулевые ранения.