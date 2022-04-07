У 90% погибших в Буче жителей обнаружили пулевые ранения, – Федорук

Почти 90% погибших жителей Бучи Киевской области были убиты российскими оккупантами. У них на телах обнаружили пулевые ранения.

Об этом рассказал мэр города Анатолий Федорук, передает DW. По его словам, было обнаружено несколько мест массовых захоронений граждан.

"Практически 90% (погибших – Ред.) – это пулевые ранения, а не осколочные. В Буче обнаружены три места (массовых захоронений мирных жителей – Ред.). Это территория предприятия "Украгроснаб", где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей с завязанными руками. А еще – улицы Вокзальная, Яблунская и детский лагерь "Променистый", где тоже нашли людей с завязанными руками и пулевыми ранениями", – рассказал Федорук.

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Напомним, ранее в сети показали фото российских подонков, которые убивали, насиловали и мародерили в Буче Киевской области. В этом пристоличном городе стояла военная часть путинской армии из Хабаровского края.

В Буче на Киевщине снова нашли тела 5-6 человек, вероятно, это была семья с детьми. Сначала их убили, после чего подожгли, пытаясь замести следы.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска страны-агрессора во время оккупации Бучи Киевской области расстреляли около 320 мирных жителей. В частности, среди погибших была беременная женщина.