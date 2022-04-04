В Буче нашли сожженные тела людей: вероятно, оккупанты убили семью с детьми. Фото 18+

В Буче на Киевщине снова нашли тела 5-6 человек, вероятно, это была семья с детьми. Сначала их убили, после чего подожгли, пытаясь замести следы.

Об ужасной "находке" в Telegram сообщил блогер и журналист Денис Казанский. Точное количество людей по изуродованным остаткам трудно понять, отметил он.

"Очевидно, сначала их убили в одной из расстрелянных машин, а затем хотели заместить следы и избавиться от тел", – пояснил Казанский, добавив, что трупы лежат на пересечении улиц Старо-Яблонской и Ивана Франко.

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Напомним: 31 марта украинские воины освободили от российских захватчиков город Буча в Киевской области. 1 апреля эту информацию подтвердил мэр Бучанского территориального общества Анатолий Федорук.

В одном из домов в деоккупированной Буче Киевской области украинские военные нашли обустроенную российскими оккупантами застенку. Сюда свозили безоружных бучанцев, связывали, ставили на колени – и убивали выстрелом в голову.

Житель Бучи рассказал, как россияне пытали и убивали бучанцев и как страшны были последние часы жизни тех украинцев, которые попали в карательные отряды кадыровцев.

"Меня и еще 14 ребят поставили на колени и забрали телефоны. Нас раздели, начали искать тату с националистическими символами (гербы, руны и тп.). Не нашли. Ребят, у которых нашли фотографии техники, или какие-то не понравившиеся им чаты, кому-то стреляли в бок и говорили "это чтобы домой не спешил", – говорит бучанец.

Тех мужчин, которых не застрелили сразу – беспощадно избивали. При этом расспрашивали, где базируется терроборона и по каким адресам живут участники АТО/ООС. Жертва путинских оккупантов констатирует: видно было, что они получают удовольствие от издевательств над украинцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото российских подонков, которые убивали, насиловали и мародерили в Буче Киевской области. В этом пристоличном городе стояла военная часть путинской армии из Хабаровского края.

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