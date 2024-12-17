Цинизм россиян не имеет предела: Зеленский привел доказательства, как военные РФ сжигают лица мертвых солдат из КНДР, чтобы 'замести следы'. Видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупационные войска стремятся цинично скрыть потери в Украине солдат из Северной Кореи. По его словам, зафиксированы случаи, когда россияне сжигали лица убитых северокорейских военных.

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На своем канале в Telegram глава государства опубликовал видео с военными КНДР. Он отметил, что во время тренировок россияне запрещали им показывать лица, а после боев с ВСУ лица погибших пытаются "буквально сжечь".

Внимание, чувствительные кадры!

"Любые видеодоказательства их присутствия российские военные пытались удалить. А сейчас, после боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются… буквально сжечь лица убитых северокорейских военных. Это демонстрация пренебрежения, которое сейчас царит в России, – пренебрежения ко всему человечному", – написал президент.

Он подчеркнул: нет никакой причины, чтобы корейцы воевали и погибали за российского диктатора Путина.

"И даже после гибели их от России ожидает только издевательство. Это безумие нужно остановить – остановить надежным и длительным миром и ответственностью России за эту циничную войну", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в вечернем обращении 16 декабря Зеленский сказал, что северокорейские войска принимают участие в боях за российских захватчиков и уже имеют "двухсотых" и "трехсотых". По предварительным данным, россияне пытаются скрыть потери войск КНДР.

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