Топ-чиновников оккупационной администрации Запорожья приговорили к 10 и 12 годам заключения. Фото

Пять высокопоставленных должностных лиц российских оккупационных властей в Запорожской области осуждены за посягательство на территориальную целостность Украины и пособничество российской агрессии. Трое граждан РФ приговорены к 10 годам заключения, а два украинца-предателя получили по 12 лет тюрьмы.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора. Среди осужденных бывший руководитель "Мелитопольгаз", перешедший на сторону врага после оккупации города.

Так, суд объявил обвинительный приговор так называемым "председателю Совета министров ВГА Запорожской области", "министру промышленности и энергетики", их заместителям, а также "генеральному директору "ГУП "Мелитопольгаз"".

После того, как в марте 2022 года захватчики оккупировали часть Запорожской области, в том числе Мелитополь, враг образовал там псевдогосударственные органы, а именно Военно-гражданскую администрацию Запорожской области, Совет министров ВГА Запорожской области и другие фейковые учреждения.

По данным прокуратуры, трое граждан страны-агрессора России и двое граждан Украины находясь на руководящих должностях в органах оккупационных властей, организовывали и контролировали работу псевдогосударственных учреждений. Также осуществлялись мероприятия по незаконному отчуждению имущества украинских предприятий и захвату ключевых объектов инфраструктуры на временно оккупированной территории Запорожской области.

В частности, во исполнение приказов оккупантов они отсоединили электроснабжение и газораспределительные сети на временно оккупированной территории Запорожской области от систем Украины и интегрировали их в системы РФ.

За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины) суд приговорил троих россиян к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества:

"председателя Совета министров ВГА Запорожской области" 49-летнего уроженца Вологодской области РФ, до этого занимавшего должность первого заместителя губернатора Вологодской области;

"заместителя председателя Совета министров по инфраструктурному развитию" 40-летнего уроженца российской Вологды, ранее работавшего в правительстве Вологодской области;

"министра промышленности и энергетики ВГА Запорожской области".

Два гражданина Украины судом признаны виновными в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины) и приговорены к 12 годам лишения свободы по лишению права занимать должности в органах власти сроком 15 лет и конфискацией имущества:

41-летнего уроженца Крыма, занимавшего в фейковой российской администрации должность "заместитель председателя Совета министров по экономике и финансам";

55-летнего уроженца Мелитополя, руководившего ЧАО "Мелитопольгаз" до его захвата оккупантами, а при них стал "генеральным директором ГУП "Мелитопольгаз".

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор агентству ФСБ, которая действовала в Донецкой области. Предательница шпионила за защитниками Временного Яра, обнаруживала их локации и передавала данные российским кураторам. Она получила 15 лет тюрьмы.

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