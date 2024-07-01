Шпионила за защитниками Часова Яра: российскую корректировщицу бросили за решетку на 15 лет. Фото

В Ривненской области вынесли приговор агентке ФСБ, которая действовала на Донетчине. Предательница шпионила за защитниками Часова Яра, выявляла их локации и передавала данные российским кураторам.

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Злоумышленница получила 15 лет тюрьмы. Об этом сообщили пресс-служба СБУ и Офис генпрокурора.

По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась жительница Константиновки Донецкой области. После начала полномасштабного вторжения женщину дистанционно завербовал представитель российских спецслужб.

Выполняя задачи своего куратора, предательница собирала разведданные о местах ракетных ударов, нанесенных российскими террористами, а также информацию о пунктах дислокации, движении, подразделениях и численности украинских защитников в Донецкой области, в частности в районе Часова Яра.

Больше всего врага интересовали направления движения и ориентировочное количество бронетехники украинских войск, ведущих непрерывные бои за город.

Чтобы получить эти разведданные, российская агентка объезжала окрестные поселки и скрыто фотографировала "нужные" объекты. Для конспирации использовала общественный транспорт и постоянно меняла маршруты.

Фотографии передавала представителю спецслужб РФ через мессенджер.

За свою "работу" российская агентка получала денежное вознаграждение. При этом изменница действовала сознательно и знала, что работает вопреки интересам и государственной безопасности Украины.

Контрразведчики СБУ задержали российскую корректировщицу огня в январе 2024 года. Предательницу взяли с поличным, когда она проводила доразведку в районе возможного расположения украинских защитников.

"По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) и назначил ей 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, также проведет за решеткой 15 лет агент ФСБ, корректировавший ракетные удары по Одессе. По данным следствия, вражеским приспешником является местный житель, идейный сторонник рашизма.

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