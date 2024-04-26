Жгли дома, чтобы скрыть следы преступлений: захватчики на оккупированной Херсонщине убили 'главу' села и еще нескольких человек

Двух российских военнослужащих задержали на временно оккупированной территории Херсонской области по подозрению в убийстве минимум трех человек. Они признались, что лишили жизни "главу" села и мирных жителей, попытавшись скрыть преступления поджогами.

В этот раз о военном преступлении написали даже пропагандистские росСМИ, утверждая, что преступники сами явились к силовикам с повинной. Тем временем оппозиционные российские паблики опубликовали фото двух захватчиков и отметили, что те убили также своих сослуживцев, но уголовные дела не были открыты.

По данным кремлевских медиа, о преступлении в полицию сообщила фельдшер больницы в оккупированном селе Подо-Калиновка. Там обнаружили в одном из домов труп женщины

"Судя по гильзам, она была убита выстрелами из автомата Калашникова калибром 5,45 мм. Затем, чтобы скрыть следы преступления, убийцы облили тело горючим и бросили гранату. От взрыва произошел пожар, но погибшую все равно опознали", – сообщили росСМИ.

В их публикациях утверждается, что по горячим следам в селе задержали военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, которые "признались и написали явки с повинной". Кроме того, они же рассказали, что в соседнем селе Абрикосовка убили своего сослуживца и еще одну женщину, трупы которых также сожгли и подорвали.

"Одной из жертв оказалась "глава" администрации Абрикосовки Любовь Тымчак. В связи с ее гибелью был объявлен трехдневный траур. Сперва сообщалось, что женщина могла стать жертвой обстрела со стороны ВСУ", – заявили пропагандисты.

ASTRA, позиционирующееся как оппозиционное российское издание, пишет, что во временно оккупированной Подо-Калиновке военные преступники убили 65-летнюю Валентину Старченко; в захваченной Абрикосовке ударами по голове лишили жизни 54-летнюю коллаборантку Тымчак и 40-летнего оккупанта Алексея Глинина; в том же селе расстреляли, а потом подожгли тела 32-летнего местного жителя Сергея Шуваева и оккупанта, чья личность не установлена.

"24 апреля по подозрению во всех этих убийствах задержали двух военнослужащих ВС РФ: 34-летнего Александра Осипова и ранее неоднократно судимого 36-летнего Александра Кайгородцева. Их мотивы неизвестны. Уголовные дела не возбуждены", – написало ASTRA.

Журналисты выяснили, что убитые российские военные были сослуживцами преступников, вероятно, в 144-й мотострелковой бригаде ВС РФ. Хотя пропагандисты отрицали связь задержанных с этой бригадой и предположили, что те "могли совершить преступление на почве алкогольного опьянения.

По данным росСМИ, Кайгородцев из Новосибирской области РФ ранее был судим за убийство, а когда отбывал срок в колонии, получил еще один – за участие в незаконном обороте наркотиков. Выйдя на свободу в 2020 году, он нарушал возложенные на него запреты в виде пребывания в ночное время по месту регистрации и отказ от употребления спиртного в общественных местах. За это ему дали шесть месяцев условного наказания. Теперь, если докажут его вину, россиянину грозит пожизненный срок.

Как сообщал OBOZ.UA, только в апреле 2024 года военнослужащие ВС РФ засветились уже в нескольких "инцидентах", которые вызвали большой резонанс у их соотечественников – например, оккупанты расстреливали своих и охотились на них, как на диверсантов. К тому же "поле боя" оказалось не только на захваченной агрессором части Украины, но и в глубоком тылу РФ.

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