Тело было завернуто в полиэтилен: на оккупированной части Херсонщины нашли мертвым крымского татарина

На временно оккупированной территории Херсонской области нашли мертвым крымского татарина Рината Аблякимова. Мотивом убийства было завладение домом мужчины.

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О его пропаже стало известно еще 13 августа, но тело удалось обнаружить только спустя две недели. Об этом сообщает Telegram-канал "Геническ UA" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Местные жители выяснили, что крымского татарина убили российские оккупанты и предатели с Каховки. Военные преступники таким жестоким образом завладели жильем убитого. Также указан адрес дома в селе Счастливцево Генического района – ул. Мира, 140.

Информация об исчезновении мужчины поступила еще 13 августа. Анонимные источники тогда сообщили, что пятеро неизвестных в масках ворвались в дом Аблякимова и увезли в направлении Геническа. До этого времени ничего о его судьбе не было известно.

Спустя более двух недель после исчезновения мужчину обнаружили мертвым. Его тело было завернуто в полиэтилен.

Напомним, 27 августа около 15:00 российские захватчики вновь обстреляли центр Херсона. В результате погибла женщина, которая просто шла по улице.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала в Херсоне коллаборанта, который во время оккупации города присягнул "на верность России", помогал врагу проводить массовые репрессии и участвовал в пытках украинцев.

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