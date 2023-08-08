СБУ задержала в Херсоне коллаборанта, который помогал оккупантам проводить массовые репрессии и пытал украинцев. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне коллаборанта, который во время оккупации города присягнул "на верность России", помогал врагу проводить массовые репрессии и участвовал в пытках украинцев. От окупантов он получил должность "младшего инспектора" в местной тюрьме под названием "изолятор №1", а теперь ему самому грозит до 15 лет лишения свободы.

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Об этом 8 августа сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, коллаборантом оказался житель Херсона, который после захвата региона добровольно пошел на сотрудничество с агрессором (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

На оккупационной "должности" мужчина конвоировал похищенных украинцев в камеры, где участвовал в пытках. Установлено, что он избивал украинских пленников, забирал личные вещи и долгое время оставлял без пищи и воды.

Во время физического насилия фигурант неоднократно угрожал пострадавшим убийством.

Таким образом оккупанты пытались запугать людей и "сломить" боевой дух участников движения сопротивления.

После освобождения Херсона предатель пытался "залечь на дно", однако СБУ установила его местонахождение и задержала.

В ходе обыска дома у фигуранта обнаружены:

– оккупационный "пропуск", позволявший ему беспрепятственно проезжать через вражеские блокпосты,

– "выписку из приказа" о назначении на "должность",

– "справку" о зачислении в администрацию пыточной оккупантов,

– подписанную предателем "присягу" на верность стране-агрессору,

– заявление на получение гражданства РФ.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне в СБУ заявили, что в Харькове задержали железнодорожника, который информировал врага о маршрутах ВСУ и фотографировал последствия ударов РФ по инфраструктуре Харькова. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

– Служба безопасности также задержала информатора ФСБ РФ, которая накануне поездки президента Владимира Зеленского на Николаевщину собирала данные о запланированном визите. Ее интересовал перечень локаций, которые планировал посетить Зеленский.

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