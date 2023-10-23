Тела сбросили в яму и закопали: двум оккупантам, устроившим расправу над братьями в Черниговской области, сообщили о подозрении. Фото

Двум российским оккупантам, устроившим расправу над братьями в Черниговской области, сообщили о подозрении. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Черниговской области. Следствие установило, что 18 марта 2022 года во время оккупации одного из населенных пунктов Черниговщины группа вооруженных военных РФ ворвалась в дом местных с обыском.

Когда оккупанты обнаружили военную форму Вооруженных сил Украины одного из братьев, который был участником АТО/ООС, по приказу полковника командира российских войск с позывным "Закон" избили братьев прикладами и угрожали расстрелом. После этого мужчин связали, надели на головы мешки, заковали в наручники, посадили в БТР и отвезли на территорию местного хозяйства, где заключили в тюрьму на четыре дня.

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Вечером 21 марта в результате допроса одного из братьев оккупант побоями заставил признаться в сожжении военной техники РФ старшего брата семьи, хотя тот не имел к этому никакого отношения.

После этого командир военной группировки РФ, уже установленный полицией как начальник военной полиции округа полковник Константин Смирнов, отдал приказ одному из своих подчиненных Денису Подгорному и другим расстрелять всех троих братьев

В тот же день оккупанты в багажнике автомобиля вывезли гражданских мужчин в лесополосу, поставили их на колени перед выкопанной ямой и расстреляли. Затем они сбросили тела в яму и зарыли. Однако одному из братьев Николаю удалось выжить и самостоятельно выбраться с места захоронения.

Константин Смирнов и Денис Подгорный подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, по предварительному сговору группой лиц).

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители идентифицировали военнослужащих страны-агрессора РФ, причастных к военным преступлениям. Оккупанты, выполняя преступный приказ, убили охранника супермаркета в Буче Киевской области.

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