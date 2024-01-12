Сына гауляйтера Харьковщины приговорили к 10 годам тюрьмы за коллаборационизм: подробности

К 10 годам тюрьмы приговорен сын гауляйтера Харьковщины за коллаборационизм. Его мать уже получила приговор суда за сотрудничество с врагом, а вот отец пока скрывается.

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Об этом заявили в Офисе генпрокурора и СБУ. Коллаборант "работал" на территории Шевченковской громады Купянского района Харьковской области.

В июне 2022 предатель согласился стать "и.о. главы отдела административно-хозяйственного обеспечения" в учреждении, где его отец в Шевченковской громаде занимал должность главы оккупационной администрации государства-агрессора. В ОГПУ рассказали, что коллаборант устанавливал на территории общины билборды с пророссийской риторикой, а также организовывал перевозки на территорию РФ украденного военными частного имущества украинцев.

Свою вину мужчина признал частично. Однако суд признал гражданина виновным в коллаборационной деятельности и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы (с конфискацией имущества).

В СБУ добавили, что мать осужденного ранее получила приговор (девять лет лишения свободы), также за коллаборационную деятельность. Задержали 26-летнего коллаборанта, когда он пытался бежать на временно оккупированную территорию на востоке Украины, в сентябре 2022 года. К сожалению, отец предателя успел скрыться.

Как сообщал OBOZ.UA, один из организаторов псевдореферендума о "присоединении" украинской Луганщины к России также получил реальный тюремный срок. Коллаборантка из Старобельска была задержана в Киеве, куда пособница окупантов приехала, чтобы оформить соцвыплаты как ВПЛ.

Также суд признал виновным в государственной измене житомирского полковника в отставке, работавшего на разведку ЧВК "Вагнер". Осужденному назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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