Приехала в Киев за соцвыплатами: организаторке луганского псевдореферендума присудили 5,5 лет тюрьмы. Фото

Одна из организаторов псевдореферендума о "присоединении" украинской Луганщины к России получила реальный тюремный срок – 5,5 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Коллаборантка из Старобельска была задержана в Киеве весной 2023 года.

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В столицу пособница оккупантов поехала сама – чтобы оформить соцвыплаты как внутренне перемещенное лицо. По материалам Службы безопасности Украины украинка, которая пошла на сотрудничество с врагом, получила справедливое наказание, сообщается на сайте ведомства.

Жительница Старобельска Луганской области после захвата города российскими войсками поддержала ВС РФ. Она и ее мать получили работу в местном "избиркоме", организованном агрессором.

В сентябре 2023 года женщина входила в состав так называемых мобильных групп, составлявших списки потенциальных избирателей и контролировавших их прибытие на "голосование" для создания видимости избирательного процесса.

Также она фальсифицировала итоги фейкового "референдума", ставила свои подписи в незаконных "протоколах".

За это коллаборантка получала от оккупантов денежное вознаграждение в российских рублях.

Суд признал предательницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Учитывая сотрудничество обвиняемой со следствием, она была приговорена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Офис генерального прокурора добавил, что преступница лично проверяла паспорта граждан, выдавала "бюллетени", вносила сведения о местном населении в фейковые списки избирателей, подсчитывала "голоса". За это предательнице заплатили 77 тысяч российских рублей.

"Позже женщина уехала на подконтрольную Украине территорию и находилась в столице. Ее противоправную деятельность в пользу государства-агрессора разоблачили в апреле 2023 года. До приговора суда осужденная находилась под стражей", – рассказали в ОГПУ.

Как писал OBOZ.UA, суд признал виновным в государственной измене житомирского полковника в отставке, работавшего на разведку ЧВК "Вагнер". Осужденному было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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