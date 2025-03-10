Переехали в Доброполье всего месяц назад: что известно о погибших супругах во время российского обстрела на Донетчине

В ночь на 8 марта россияне обстреляли жилой массив города Доброполье Донецкой области. Удар нанесли сначала баллистической ракетой, через некоторое время обстреляли из РСЗО "Ураган", а позже еще "шахедом". В результате жестокой атаки погибли 11 украинцев, еще 47 ранены, среди них пятеро – дети. Разрушены или повреждены восемь пятиэтажных многоквартирных домов.

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Среди погибших оказались супруги Светлана и Алексей Панченко из Мирнограда. Они всего месяц назад перебрались в Доброполье.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Супруги погибли в квартире

Вскоре после первого взрыва в соцсетях родные начали разыскивать супругов – 46-летнюю Светлану и 43-летнего Алексея. Пара снимала квартиру на третьем этаже в четвертом подъезде на ул. Шевченко, 11. Именно рядом с ним разорвалась российская баллистическая ракета. Связи с ними не было.

На первых видео было видно, как пылает эта квартира. Но родные надеялись, что, может быть, Алексей и Светлана успели выскочить на улицу. Но чуда не произошло.

Сестра Светланы Юлия со своим мужем поехали на место. Однако их там накрыло кассетными снарядами. Россияне подло наносили удары по одному и тому же спальному району, пытаясь убить как можно больше людей и спасателей, которые приехали на место.

Как рассказал сын Юлии и племянник погибших Богдан, его родителей спасли военные. А вот Светлана и Алексей так и не вышли из квартиры.

"Под утро, примерно в 5-6 часов, спасатели потушили пожар и позвали маму подняться на третий этаж. Светлана и Алексей сгорели прямо в своей постели, их не успели спасти", – рассказал OBOZ.UA Богдан.

Мечтали поехать на море в Бердянск

Светлана и Алексей Панченко жили в Мирнограде. Светлана занималась обучением, потом пекла торты. Алексей работал на шахте.

Когда началось вторжение, шахты закрыли. Через некоторое время, когда в родном городе начались постоянные обстрелы, пропали свет и вода, супруги переехали в Киев к дочери Виктории.

"Они жили тут у нас, я очень не хотела их отпускать. Но им тут не нравилось, да и мама всегда была упрямой, она не хотела ни от кого зависеть, все делала самостоятельно. И они уехали к ее сестре в Днепропетровскую область. Сестра купила там дом для бабушки, там родители и жили, потом сестра подъехала туда к ним", – рассказывает OBOZ.UA дочь Виктория.

А вскоре Алексею предложили работу на шахте в Доброполье. И месяц назад супруги переехали и сняли квартиру там.

"Мама очень хотела, чтобы война скорее закончилась и они могли вернуться домой. Она не очень любила жить в доме, всегда хотела иметь свою квартиру. Она и в Мирнограде купила квартиру, все время ремонтировала, обустраивала ее", – вспоминает Виктория.

А еще Светлана очень скучала по морю, мечтала жить в Крыму. А после войны планировала со всеми вместе отправиться в Бердянск или Урзуф, где они любили отдыхать всей семьей. Или поехать за границу на отдых к морю.