Стали агентами ФСБ РФ: экс-чиновников ГУР и СБУ подозревают в государственной измене. Детали и фото

В Службе безопасности Украины отчитались о нейтрализации мощной агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории нашего государства. В нее входили бывшие и действующие должностные лица украинских спецслужб.

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В общей сложности задержаны пятеро предателей, работавших на врага в разгар полномасштабной войны с Россией. Подробности масштабной спецоперации раскрыли в Telegram-канале СБУ.

"Служба безопасности нейтрализовала мощную агентурную сеть военной контрразведки ФСБ, которая действовала в Украине. В результате многоэтапной спецоперации в разных регионах задержаны 5 участников вражеской группы. Среди них – бывшие должностные лица Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ", – говорится в сообщении.

Все задержанные поддерживали связь с одним куратором – сотрудником ФСБ, ныне находящимся во временно оккупированном Крыму.

Предатели от российской ФСБ получили задачу собирать и передавать России разведывательные данные о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах нашего государства.

Так, рассказали в СБУ, среди задержанных – бывшее должностное лицо Службы внешней разведки. Работать на ФСБ он начал до полномасштабного вторжения России, когда еще занимал должность в СВР. До 24 февраля 2022 года предатель передавал врагу информацию о местах базирования украинских военных. После – собирал для РФ еще и информацию о каналах поставок западного вооружения на территорию нашего государства.

Кроме того, этот предатель передавал ФСБ РФ засекреченную информацию об особенностях работы и системы охраны Ривненской и Хмельницкой АЭС.

В отличие от большинства предателей и вражеских агентов, разоблачаемых и задерживаемых сотрудниками СБУ, этот шпион полученную информацию по телефону не передавал. Он посылал "гонца": сообщника, который под видом "волонтера" выезжал за границу и там лично отчитывался резиденту ФСБ РФ.

"Особо чувствительную информацию бывший разведчик передавал на флешке через контрабандистов из приграничных районов Украины", – уточнили в СБУ.

Еще один предатель раньше служил в ГУР, а после того, как его завербовала ФСБ, сливал врагу личные данные украинских воинов.

Оказался среди предателей и сотрудник СБУ. На него захватчики возложили задачу разведывать геолокационные данные фортификационных сооружений и инженерных ограждений вдоль береговой линии в Одесской области.

В СБУ добавили, что для вербовки предателей в свою агентурную сеть Россия использовала метод "кнута и пряника": в качестве первого выступали угрозы убийством членам семей участников группы, "пряником" же было финансовое вознаграждение за каждое выполненное задание.

"Сейчас следователи Службы безопасности уже сообщили пяти участникам российской агентурной сети о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех вражеских приспешников", – отметили в Службе.

Санкция статьи за государственную измену во время действия режима военного положения предусматривает от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

"Спецоперация проводилась при содействии подразделений внутренней безопасности Службы внешней разведки, Главного управления разведки, Службы безопасности и процессуального руководства Офиса генерального прокурора", – добавили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ уличила должностное лицо Верховного суда в поддержке РФ. Чиновник мечтал об оккупации Украины и восхвалял "вагнеровцев".

Также Служба сообщила о подозрении очередному российскому генералу. Речь идет о командующем 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Якове Резанцеве, под командованием которого оккупационные группировки РФ вторглись на Херсонщину с территории временно оккупированного Крыма.