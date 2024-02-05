Мечтал об оккупации Украины и восхвалял 'вагнеровцев': СБУ разоблачила должностное лицо Верховного Суда на поддержке РФ. Фото

Правоохранительные органы задержали должностное лицо Верховного Суда, который оправдывал вооруженную агрессию РФ и мечтал об оккупации Украины. Во время телефонных разговоров чиновник отрицал суверенитет нашей страны и предлагал отдать оккупантам южные регионы, в частности, Одесскую и Херсонскую области.

Видео дня

За глорификацию оккупантов и свои антиукраинские взгляды чиновник может попасть в тюрьму на 8 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

На руководителя одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины Служба безопасности собрала доказательную базу. В частности, в распоряжении СБУ появились записи разговоров, в которых фигурант отрицал суверенитет Украины и мечтал об оккупации нашей страны.

В общении со своими коллегами чиновник восхвалял наемников российской частной военной компании "Вагнер" и поддерживал их участие в войне против Украины. Также он мечтал, что оккупанты начнут новое наступление на Украину с северного направления и захватят Львов. В целом сотрудник Верховного Суда выражал надежды на оккупацию Украины с установлением на ее территории кремлевского режима.

В ходе следственных действий в жилье подозреваемого обнаружили мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами антиукраинской деятельности, сотни патронов к стрелковому оружию, специальное техническое средство незаконной слежки и пропагандистскую литературу.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на юго-востоке Украины разоблачили агентурную сеть ФСБ РФ, члены которой корректировали обстрелы российских террористов по украинским военнослужащим. Предатели наводили вражеский огонь по технике и подразделениям ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Украине задержали боевика, сотрудничавшего с российскими войсками во время оккупации части Николаевщины. Фигурант на вражеских блокпостах помогал оккупантам "проверять" украинцев, когда они пытались выехать на подконтрольные Украине территории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!