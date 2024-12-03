Совершили налет: воины ССО прорвались на позиции врага на Курщине и захватили пленных. Видео

Украинские спецназовцы из состава 73 морского центра Сил специальных операций провели удачную операцию в Курщине. Они совершили налет на позиции россиян и взяли четырех пленных.

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Пятый россиянин пытался бросить в украинских воинов гранату, однако погиб сам. Подробности операции раскрыли в ССО.

"Операторы 73 морского центра Сил специальных операций совершили налет на позиции противника в Курской области. И успешно пополнили обменный фонд из четырех военнослужащих РФ", – отметили в ССО.

Как рассказал командир группы 73 морского центра ССО с псевдо "Смола", пятеро россиян в блиндаже на Курщине обнаружили с помощью технических средств наблюдения. И спецназовцы получили приказ ликвидировать этих оккупантов.

"Поставили приказ остаться до утра и совершить зачистку и налет. Что мы и сделали. Утром, проснувшись, мы выдвинулись к блиндажам. Работал наш миномет. Работал он очень хорошо для того, чтобы враг не смог выдвинуться для наблюдения и нашего обнаружения. Отходя, я доложил, чтобы нам обеспечили постоянный БпЛА, который будет висеть над ими, низко, чтобы они его слышали и боялись выдвинуться", – рассказал "Смола".

Добравшись до позиций россиян, спецназовцы сначала наткнулись на два малых блиндажа, оказавшихся пустыми. Поэтому они пошли дальше, чтобы найти врагов, зафиксированных разведкой.

"Увидели блиндаж с одеялом, чтобы там было теплее. Откинули одеяло, увидели там четырех п***расов, сказали им: "Выходите!". Они подумали, что, возможно, свои. Мы во второй раз сказали громко: "Виходьте". Они по-видимому, в лицах изменились. Они поняли, что это не свои. Сказали им оставить оружие и выходить – и будут живы. Они это сделали, вышли", – отметил командир группы.

Он лично попытался добиться от россиян информации о местонахождении пятого окупанта.

"Я спрашиваю у них: где пятый? Они на контакт не идут. Ну, думаю, хорошо. Крикнул: "Вы понимаете, кто мы? Мы ССО, с*ки!" Они не поняли, поэтому мы продолжили. Я отдал приказ двум зачистить нижние блиндажи. В нижних блиндажах обнаружили как раз того пятого. Он из блиндажа не высовывался, крикнул, что ему 19 лет и что сдается. Но оружие не отбрасывал", – вспоминает "Смола".

Добравшись до входа в блиндаж, пятый россиянин отбросил оружие, однако недалеко. А дальше – бросил гранату. К его несчастью, граната натолкнулась на препятствие, полетела назад и взорвалась, убив оккупанта.

"Поэтому русские, не совершайте таких ошибок, сдавайтесь и будете живы. Вас напоят, накормят и будете в тепле", – обратился к оккупантам "Смола".

Завершается видео операции кадрами с четырьмя пленными, которые, похоже, уже получили воспитательный урок от украинских спецназовцев.

"Мы из 810 бригады морской пехоты РФ приехали убивать украинцев. Но 1 отряд 73 морского центра СС объяснил нам, что у нас ничего не получится", – разрозненным хором заявили пленные.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как воины ССО уничтожили группу оккупантов на Курщине и захватили пленных. Сделали они это во время двух заходов на позиции врага. Во время первого рейда спецназовцы ликвидировали семерых и пленили восьмерых захватчиков. Вторая вылазка закончилась для оккупантов 10 трупами. В то же время бойцы ССО с обоих рейдов вернулись без потерь.