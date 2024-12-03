Зашли прямо на вражеские позиции: воины ССО уничтожили группу оккупантов на Курщине и захватили пленных. Видео

Воины украинских Сил специальных операций совершают ночные рейды в тыл противника в Курской области. После двух рейдов, проведенных недавно, они уничтожили 17 оккупантов, а также пополнили обменный фонд.

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В обоих случаях защитники отошли без потерь. Подробности и видеохроники рейдов показали в Силах специальных операций.

"Бойцы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили 17 врагов и заставили сдаться в плен еще восьмерых во время двух успешных налетов на российских военных в Курской области РФ", – говорится в сообщении.

Во время первого из ночных рейдов спецназовцы пробрались на вражеские позиции. Семерых оккупантов они ликвидировали, остальных заставили сдаться в плен: обменный фонд в ту ночь пополнили восемь россиян.

В другой раз ночной налет ССО для россиян на Курщине закончился десятком ликвидированных оккупантов.

"После выполнения специальных действий группа CCO отходила без потерь", – уточнили в Силах специальных операций.

Напомним, к утру 3 декабря 2024 года потери живой силы РФ в Украине превысили 745 тысяч. За прошедшие сутки отминусованы 1780 захватчиков.

Также украинские воины обезвредили 8 танков, 22 боевых бронированных машины, 23 артиллерийские системы, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 крылатые ракеты, 60 автомобилей и 8 единиц специальной техники оккупантов.