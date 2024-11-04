Совершил не менее шести выстрелов: идентифицирован оккупант, убивший мужчину в Олешках на Херсонщине. Фото

В оккупированных Олешках Херсонской области в начале 2024 года российский захватчик расстрелял 68-летнего мирного жителя. Украинские правоохранители установили 27-летнего военного преступника – это житель Ростова-на-Дону, военнослужащий отряда "Херсон" частной военной компании "Редут".

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По фигуранту собрано достаточно доказательств и досудебное расследование завершено. Наемнику страны-агрессора грозит пожизненное пребывание за решеткой, сообщила на официальном сайте пресс-служба ГУ Нацполиции Херсонщины.

Стражи порядка обнаружили информацию об убийстве украинца, когда мониторили Telegram-каналы.

В ходе расследования было установлено, что 10 января 2024 года трое представителей военных формирований РФ после 15:00 шли по улице временно оккупированного города. Один из захватчиков произвел несколько хаотических выстрелов из автоматического оружия. На звуки выстрелов вышел 68-летний мужчина.

По неизвестным причинам нетрезвый оккупант, который стрелял до этого, направил оружие на гражданского и открыл огонь. Он совершил минимум шесть выстрелов. После этого представители армии страны-агрессора ушли с места совершения преступления.

Наемнику ЧВК "Редут" заочно объявлено о подозрении в нарушении ч. 2 ст. 438 УК (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством).

Обвинительный акт уже утвержден облпрокуратурой и направлен на рассмотрение суда. За совершенное россиянину грозит пребывание за решеткой (от 10 до 15 лет) или пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 27 октября в сети появилась информация об убийствах оккупантами мирных жителей в Селидово Донецкой области. Российские военные расстреляли авто с двумя украинцами, один из них получил ранения. Также стало известно об убийстве двух гражданских женщин в городе.

– Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста из-за расстрела двух женщин в Селидово. Он призвал наказать военных преступников.

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