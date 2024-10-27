Оккупанты расстреляли в Селидово мирных жителей: прокуратура начала расследование

В Донецкой области российские захватчики убили гражданских. В городе Селидово они расстреляли автомобиль с двумя людьми, один из них получил ранения, эвакуировали людей из-под обстрелов украинские военные.

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Также появилась информация об убийстве захватчиками двух гражданских женщин в городе. В Донецкой областной прокуратуре сообщили о начале расследования.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Производство было открыто после того, как 27 октября 2024 года в ряде каналов Telegram появилась информация о том, что россияне в Селидово убивают мирных жителей.

В частности, паблики тиражировали видео, зафиксировав вероятный расстрел из автоматического оружия гражданского авто в городе.

"Во время атаки в салоне находились два гражданина, один из которых ранен. После этого на место происшествия прибыли военные ВСУ и, оттянув с линии огня пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали гражданских из-под обстрела. Предварительно, это произошло 24 октября 2024 года", – рассказали в прокуратуре региона.

Также в СМИ появились сообщения о том, что россияне убили двух гражданских женщин. А некоторые интернет-ресурсы также сообщили о телах погибших гражданских в частном секторе Селидово, который практически не получил повреждений от обстрелов.

"То есть указанные убийства происходили, предварительно, уже после взятия под контроль этих территорий противником. В настоящее время проводятся безотлагательные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и идентификацию жертв оккупантов", – резюмировали в прокуратуре.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что оккупанты расстреляли четырех пленных нацгвардейцев возле Селидово. Перед казнью они записали допрос раненых и безоружных украинских воинов.

В прокуратуре открыли производство по факту этого тяжкого военного преступления.

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