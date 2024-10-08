Совершали хакерские атаки на государственные органы Украины: двоих сотрудников ФСБ приговорили к 15 годам заключения. Фото

Двое сотрудников ФСБ РФ, которые до событий 2014 года работали в ГУ СБУ в АР Крым, получили заочные приговоры – по 15 лет лишения свободы каждый. Предатели признаны виновными в государственной измене и несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 361 УК Украины).

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Пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила, что преступники предали нашу страну в 2014-м, вступили в филиал ФСБ на оккупированном полуострове и оказывали помощь вражеским спецслужбам. Также они вошли в состав хакерской группировки Armageddon.

С марта 2014-го по март 2021-го эта группировка осуществляла киберразведку и кибератаки для создания скрытых технических каналов утечки информации, сбора конфиденциальной информации, похищения идентификаторов доступа и персональных данных прежде всего сотрудников правоохранительных органов и военных подразделений.

Также онлайн-атаками хакеры в интересах РФ пытались заблокировать работу государственных и корпоративных электронных ресурсов Украины.

Следствие доказало, что с января 2020-го по март 2021-го двое предателей вместе с коллегами из Armageddon атаковали объекты критической информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих функционирование обороноспособности, экономической и правоохранительной систем Украины.

В Службе безопасности Украины заявили: злоумышленники осуществили более 5 тысяч кибератак на наши госорганы и объекты критической инфраструктуры (больше всего – на ресурсы Министерства иностранных дел и Министерства экономического развития).

"Срок отбывания наказания исчисляется с даты фактического задержания осужденных", – уточнили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине обнародовали имена 29 предателей (в том числе экс-работников правоохранительных органов), которые устроились на работу к оккупантам в "МВС РФ" на левобережье Херсонщины. Все они получили заочные подозрения.

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