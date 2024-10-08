Сотни случаев за месяц: в Генштабе рассказали о применении оккупантами химического оружия

Россия широко применяет в войне против Украины запрещенное международными конвенциями химическое оружие. Только за сентябрь зафиксировано по меньшей мере 250 таких применений, всего же с февраля 2023 года счет атакам химоружием идет уже на тысячи.

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Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. При этом еще в 2017 году Россия заявляла, что выполнила требования Конвенции о запрещении химического оружия 1993 года, согласно которому была обязана уничтожить как запрещенные боеприпасы, так и мощности для их производства.

"Наряду с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, такие как К-51 и РГ-ВО, являющиеся средствами борьбы с беспорядками и запрещенные для использования в качестве средств ведения войны. Также есть значительная часть боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа", – говорится в сообщении.

Только за сентябрь текущего года подразделения радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных сил Украины зафиксировали не менее 250 случаев применения россиянами химического оружия на фронте. Для сравнения: в декабре 2022 г. таких случаев зафиксировали 81.

Запрещенное химическое оружие оккупанты применяют с самого начала полномасштабного вторжения в Украину, а с февраля 2023 года использование такого оружия приобрело системный характер: с тех пор и до 24 сентября 2024 года зафиксированы минимум 4 228 применений российскими войсками боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

"Этим РФ грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении", – отметили в Генштабе.

Согласно данным открытых источников, в гранатах К-51 используется химическое вещество, раздражающее дыхательные пути, из-за чего человек начинает сильно кашлять, а носовые пазухи заполняются слизью. Вдыхание этого вещества лишает военнослужащего способности сопротивляться и вести огонь, поскольку руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза.

А в гранатах РГ-ВО используется запрещенное Женевским протоколом о применении на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов вещество – хлорацетофенон, оказывающий удушающее действие. В украинском Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники еще в конце января 2023 утверждали: в случае попадания такой гранаты в блиндаж или любое другое закрытое помещение – все находящиеся в нем могут умереть уже спустя пять минут.

Тогда в конце января прошлого года специалисты Центра исследовали один из образцов этой гранаты, которые начали применять россияне против украинских воинов: он был изготовлен в 2023 году на одном из заводов, который работает еще со времен СССР.

"Таким образом, в 2017 году Россия соврала о выполнении взятых на себя обязательств в соответствии с Конвенцией о запрете химического оружия 1993 года, согласно которой должна была уничтожить само оружие и производственные мощности, где оно производилась", – подчеркнул тогда представитель Центра, капитан Андрей Рудык.

Напомним, в конце сентября этого года появилась информация о том, что оккупанты начали обрабатывать дроны неизвестным веществом. Если дотронуться до обработанной им поверхности голой рукой, это вещество вызывает химические ожоги на коже. Так что украинских воинов призывали не касаться сбитых или трофейных беспилотников без специальных защитных средств.

А накануне, 7 октября, в 92 ОМБр заявили, что захватчики сбрасывают на позиции бригады на Харьковском направлении фосфорные бомбы, боеприпасы с аммиаком и хлором, а также другие запрещенные средства поражения.