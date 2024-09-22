Оккупанты начали обрабатывать дроны неизвестным веществом: при контакте вызывает химические ожоги

Украинские защитники предупредили, что военные страны-агрессора России прибегли к новому способу сделать свои ударные дроны более поражающими. Теперь они обрабатывают БПЛА веществом, вызывающим химические ожоги.

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Соответствующуее предостережение 22 сентября сделали в оперативно-тактической группировке "Харьков". В частности, в ОТГ рассказали, что вещество, которым российские преступники обрабатывают свои дроны, при попадании на кожу вызывает химический ожог.

Поэтому украинские военные призывали быть осторожными с трофейными беспилотниками и не касаться их без специальных защитных средств.

"Российские оккупанты начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при тактильном контакте вызывает химические ожоги. Будьте внимательны и осторожны, не прикасайтесь к трофейным "птичкам" без средств защиты!" – говорится в сообщении.

В Днепропетровской областной военной администрации призвали не паниковать из-за информации о химическом веществе на вражеских дронах.

В ОВА отметили, что в Днепропетровской области не зафиксировано ни одного подобного случая, однако призывали в любом случае быть бдительными в случае обнаружения подозрительных предметов.

"Прошу – без паники! В нашей области ни одного такого случая не было. Это официально подтверждает областной департамент здравоохранения. В то же время о правилах безопасности в любом случае следует помнить. Не прикасайтесь к подозрительным предметам", – призвал руководитель ОВА Сергей Лисак.

Увидев такие предметы, необходимо немедленно обратиться в экстренные службы по номеру 101 или 102.

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации предупредил, что оккупанты готовят провокацию с химическим оружием на Курщине, в частности планируют инсценировать или совершить преступления, подобные тем, которые совершали на оккупированных территориях Украины, чтобы обвинить в этом ВСУ.

При этом еще в мае западные журналисты установили, что армия России использует химическое оружие по всей линии фронта в Украине. В частности, россияне активно применяют хлорпикрин, действующий как раздражитель.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране накануне представили новую версию "Шахеда" – Shahed-136B. На презентации было заявлено, что дальность полета нового дрона-камикадзе составляет 4 тыс. км.

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