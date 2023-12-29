Сотни разрушенных человеческих судеб: в ГСЧС показали последствия российского ракетного обстрела. Жуткие фото

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали фото, которые навсегда запечатлеют день, когда Россия совершила самую массированную воздушную атаку на Украину, запустив 158 ракет и дронов. На снимках показаны разрушенные дома и люди, которых удалось спасти.

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Кадры публиковали на официальном Telegram-канале ГСЧС вечером в пятницу, 29 декабря. В этот день российские оккупанты разрушили сотни человеческих судеб.

Спасатели показали среди камней, из которых еще вчера состояли дома, детские игрушки, маленький портфель, снимок улыбающихся малышей. Также на фото изображены люди, которые во время террористической атаки спасают детей из разрушенных домов.

Также опубликованы фото титанов из ГСЧС, которые сегодня спасли 53 человека, восемь из которых были извлечены из-под завалов. Спасатели на снимках уставшие, некоторые – в слезах.

"Сотни разрушенных человеческих судеб... Дома, где вместо уютного света в окнах – огонь от пожаров и пустота! Пепел там, где еще несколько часов назад была жизнь! Это все последствия очередного безумия россиян, которые снова запустили десятки ракет по мирным городам и селам Украины! Они – разрушают! Мы – спасаем! И обязательно победим!" – сказано в сообщении.

Напомним, что утром 29 декабря Россия нанесла по Украине ракетные удары, которые привели к минимум 30 жертвам и 160 пострадавшим. Известно о прилетах на Сумщине, Харькове, Львове и Одессе, в то же время в Днепре и Киеве возникли повреждения из-за падения обломков.

Так, в Харькове известно о десятках прилетов, есть пострадавшие и погибшие. Во Львове – прилет в жилой дом и пожар из-за падения обломков, известно об одной жертве и раненых.

В Днепре после серии взрывов горел один из ТЦ города, поврежден роддом. Городские власти также сообщили о погибших и пострадавших. В Киеве после атаки также есть пострадавшие и разрушения, кроме прочего, повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Погибли четыре человека. В Одессе был прилет в многоэтажку, есть погибшие и раненные.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку врага по Украине и пообещал ответ. По его словам, Россия выпустила 110 ракет, большинство из них защитники неба сбили.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что враг применил для ударов по Украине минимум 158 средств воздушного нападения. Первоначально это было 36 дронов типа Shahed-136/131, из которых защитники сбили 27 целей. Остальные – ракеты, 87 из которых были уничтожены.

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