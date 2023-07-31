Собирался передать в РФ украинскую пшеницу: житель Харьковщины проведет 13 следующих лет за решеткой. Фото

Коллаборант с Харьковщины проведет за решеткой 13 лет, его имущество конфискуют. К такому наказанию приговорили жителя Купянска, который во время оккупации пошел на сотрудничество с оккупантами.

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За плечами предателя – работа в оккупационной "полиции" на Харьковщине, а также попытка отправить на территорию РФ почти 700 тонн украинской пшеницы. Подробности рассказали в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора.

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности, реальный срок заключения получил еще один коллаборант, который сотрудничал с агрессором на время оккупации части территории Харьковщины. Злоумышленником оказался житель Купянска, бывший главный инженер местного комбината хлебопродуктов", – отметили в СБУ.

Предатель очень активно сотрудничал с российскими оккупантами во время оккупации части Харьковщины. Сначала он устроился в сложившуюся оккупантами "полицию", впоследствии же – пошел на "повышение" и возглавил созданное оккупантами "государственное предприятие "Продовольственные ресурсы".

"В середине мая 2022 года он заключил трудовой договор с оккупационной администрацией и занял должность так называемого "полицейского взвода патрульной службы". В августе 2022 года "председатель" так называемой "ВГА Харьковской области" своим приказом на должность директора "государственного предприятия "Продовольственные ресурсы", которое оккупанты создали на базе украинского комбината хлебопродуктов", – рассказали в Офисе генерального прокурора.

Ключевой задачей, которую поставили перед предателем оккупанты, как установили следователи, была организация массового вывоза украинского зерна на территорию России. И коллаборант сразу взялся за выполнение этой задачи.

Сначала он зарегистрировал так называемое "госпредприятие" по российскому законодательству через фейковую оккупационную "налоговую службу Харьковской области", обязав этим украинский хлебокомбинат уплачивать налоги государству-агрессору.

Далее преступник приступил к организации вывоза зерна в РФ.

"Псевдоначальник заключил договор с оккупационной "Купянской железной дорогой" на подачу железнодорожных вагонов для вывоза сельскохозяйственных культур из складских помещений и элеватора украинского комбината хлебопродуктов на территорию РФ. Пособник оккупантов собирался безвозмездно передать представителю предприятия из города Ростов-на-Дону пшеницу урожая 2021 года", – рассказали в ОГПУ.

По данным СБУ, предатель даже успел передать в РФ несколько "пробных" партий и подготовил к отправке в Россию около 700 тонн украинской пшеницы. Однако реализовать замысел коллаборант не успел: Купянск освободили Силы обороны Украины, а сотрудники Службы безопасности в ходе стабилизационных мероприятий разоблачили и задержали злоумышленника.

Еще весной этого года в Харьковском антикоррупционном центре писали о роли ГП "Продовольственные ресурсы" в вывозе украинского зерна.

"Во время оккупации, счета этого предприятия были открыты в банковском учреждении, которое находится в Южной Осетии – "Международный Расчетный Банк". Это финансовое учреждение, созданное для работы на оккупированных территориях. В самой России банк не работает. Так, харьковские правоохранители зафиксировали факт вывоза зерна на территорию страны-оккупанта в августе 2022-го. Речь идет о зерне, которое принадлежало ООО "Купянский комбинат хлебопродуктов". Следователи установили, что 17 августа 2022 представители "Государственное предприятие "Продовольственные ресурсы" бесплатно передали представителю российского ООО "Гелиос Плюс" пшеницу урожая 2021 года", – рассказывали тогда в ХАЦ.

На базе собранных доказательств суд признал преступника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

По данным "Судебного репортера", приговор коллаборанта Червонозаводской районный суд Харькова вынес 18 июля.

"В судебном заседании гражданин свою вину признал полностью и в содеянном искренне раскаялся. Он холост, имеет дочь 11 лет, в прошлом у него есть погашенная судимость", – отмечает издание.

Напомним, ранее СБУ задержала преподавателя училища, который "подрабатывал" корректировщиком оккупантов на Запорожье.

Местного преподавателя информатики вражеские спецслужбы завербовали в середине июля этого года, и с тех пор он скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении сил обороны на территории региона.

Чтобы раздобыть для врага разведданные, фигурант обустроил "наблюдательный пункт" на своей даче в одном из садовых обществ вблизи южного фронта. Используя бинокль и другую оптику, он пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ. Также он объезжал на велосипеде окрестности, чтобы фиксировать расположение и перемещение украинских воинов.

Если суд признает вражеского информатора виновным, вместо дачного домика следующие 12 лет он проведет за решеткой.