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СБУ задержала преподавателя училища, который "подрабатывал" корректировщиком оккупантов на Запорожье. Фото

Марина Лисничук
Расследования
3 минуты
2,6 т.
СБУ задержала преподавателя училища, который 'подрабатывал' корректировщиком оккупантов на Запорожье. Фото

Контрразведка Службы безопасности задержала в прифронтовых районах Запорожья очередного информатора российских спецслужб. Злоумышленником оказался преподаватель информатики местного высшего профучилища, который "подрабатывал" корректировщиком оккупантов.

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Враг завербовал его к сотрудничеству буквально в середине июля этого года и с тех пор он скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона. Об этом информирует пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что для того, чтобы собирать для врага разведданные, фигурант обустроил "наблюдательный пункт" на своей даче, расположенной в одном из садовых обществ вблизи южного фронта. Используя бинокль и другую оптику, он пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ.

СБУ задержала преподавателя училища, который "подрабатывал" корректировщиком оккупантов на Запорожье. Фото

Более того, приспешник оккупантов на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и прилегающую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники.

СБУ задержала преподавателя училища, который "подрабатывал" корректировщиком оккупантов на Запорожье. Фото

Координаты объектов Сил обороны и разъяснения по ним педагог передавал представителю российской спецслужбы через популярный мессенджер. Оккупантам эта информация требовалась для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

СБУ задержала преподавателя училища, который "подрабатывал" корректировщиком оккупантов на Запорожье. Фото

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали российского информатора при попытке передачи данных агрессору.

СБУ задержала преподавателя училища, который "подрабатывал" корректировщиком оккупантов на Запорожье. Фото

Во время обысков в его доме были найдены мобильный телефон и ноутбук с доказательствами его переписки со спецслужбой РФ, а также сигнально-шумовые пистолеты, переработанные под боевые, три рации и оптические приборы наблюдения за отдаленными объектами.

СБУ задержала преподавателя училища, который "подрабатывал" корректировщиком оккупантов на Запорожье. Фото

На основании собранных доказательств следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

СБУ задержала преподавателя училища, который "подрабатывал" корректировщиком оккупантов на Запорожье. Фото

Ныне он находится под стражей. В деле продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий жителя Запорожской области. За совершенное преподавателю профучилища грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ задержала преподавателя училища, который "подрабатывал" корректировщиком оккупантов на Запорожье. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вражеского информатора СБУ задержала в прифронтовых районах Харьковщины. Злоумышленником оказался местный житель, который сливал оккупантам направления полетов украинских боевых вертолетов над Купянском.

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