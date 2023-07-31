СБУ задержала преподавателя училища, который 'подрабатывал' корректировщиком оккупантов на Запорожье. Фото

Контрразведка Службы безопасности задержала в прифронтовых районах Запорожья очередного информатора российских спецслужб. Злоумышленником оказался преподаватель информатики местного высшего профучилища, который "подрабатывал" корректировщиком оккупантов.

Видео дня

Враг завербовал его к сотрудничеству буквально в середине июля этого года и с тех пор он скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона. Об этом информирует пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что для того, чтобы собирать для врага разведданные, фигурант обустроил "наблюдательный пункт" на своей даче, расположенной в одном из садовых обществ вблизи южного фронта. Используя бинокль и другую оптику, он пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ.

Более того, приспешник оккупантов на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и прилегающую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники.

Координаты объектов Сил обороны и разъяснения по ним педагог передавал представителю российской спецслужбы через популярный мессенджер. Оккупантам эта информация требовалась для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали российского информатора при попытке передачи данных агрессору.

Во время обысков в его доме были найдены мобильный телефон и ноутбук с доказательствами его переписки со спецслужбой РФ, а также сигнально-шумовые пистолеты, переработанные под боевые, три рации и оптические приборы наблюдения за отдаленными объектами.

На основании собранных доказательств следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Ныне он находится под стражей. В деле продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий жителя Запорожской области. За совершенное преподавателю профучилища грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вражеского информатора СБУ задержала в прифронтовых районах Харьковщины. Злоумышленником оказался местный житель, который сливал оккупантам направления полетов украинских боевых вертолетов над Купянском.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки