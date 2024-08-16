Собирали разведданные и шпионили за чиновниками: в Херсоне разоблачили агентурную сеть ФСБ. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила и обезвредила агентурную сеть ФСБ в Херсоне. Подозрения получили шесть членов сети, среди которых – гражданин РФ, назначенный Москвой в оккупационное "правительство" оккупированной части Херсонщины.

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Под его руководством другие вражеские агенты, в том числе трое задержанных херсонцев, собирали информацию о расположении и перемещении Сил обороны и выискивали "компромат" на представителей местных властей с целью дальнейшего шантажа. Подробности раскрыли в СБУ и Херсонской областной прокуратуре.

"Служба безопасности нейтрализовала в Херсоне агентурную группу ФСБ. В результате спецоперации в городе задержаны три участника вражеской ячейки, которые действовали отдельно друг от друга, но "замыкались" на единого куратора из РФ.

Этим куратором оказался россиянин Александр Костин – "первый замминистра информационной политики" созданного россиянами на временно захваченном левобережье Херсонщины оккупационного "правительства". Упомянутое "министерство" не только распространяет кремлевскую пропаганду и нарративы, но и прилагало усилия для создания по заданию ФСБ агентурных сетей в Херсоне.

Руководителями разоблаченной агентурной сети стали двое подчиненных Костина в оккупационной "мининформполитики". Они завербовали троих жителей Херсона. Один из них работал на оккупантов во время пребывания Херсона под властью РФ, затем же залег на дно.

"Трое из подозреваемых находились в Херсоне и выполняли роли информаторов. Вместе с сообщниками на левобережье они обеспечивали врага данными о местах базирования и перемещении Сил обороны, сообщали о результатах обстрелов населенных пунктов, информировали о текущей общественно-политической ситуации. А также о передвижении личного состава ВСУ, СБУ, Нацполиции и органов прокуратуры", – отметили в Херсонской областной прокуратуре.

Среди задач, которые оккупанты ставили перед своими агентами, было также выявление позиций украинского ПВО, в том числе мобильных огневых групп. Эта информация нужна была врагу для подготовки ракетно-дроновых ударов по правобережью Херсонщины и по позициям украинских воинов.

Кроме того, российские агенты шпионили за чиновниками областной военной администрации.

"Полученную информацию ФСБ планировала использовать для запугивания представителей ОВА посредством угроз физической расправы", – отметили в СБУ.

В планах членов этой агентурной сети было значительное расширение и привлечение максимального количества "единомышленников" из освобожденной от оккупационных войск части региона. Достичь цели они планировали с помощью специально созданного Telegram-канала "пророссийского подполья" в Херсоне. Своих потенциальных единомышленников администраторы паблика призвали "сливать" им координаты Сил обороны и персональную информацию об украинских защитниках.

Впрочем, в происходящее вмешалась СБУ и трое участников сети были задержаны. У них провели обыски и изъяли мобильные телефоны и компьютерное оборудование с доказательствами преступной деятельности.

На данный момент фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Действия двух задержанных квалифицированы по ч. 2 ст.111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), еще одному инкриминировано преступление, предусмотренное ч. 2 ст.114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Двум другим сообщникам заочно сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Россиянину Костину инкриминировано посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Задержанные в Херсоне злоумышленники в настоящее время находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к деятельности вражеской агентурной сети.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Херсонской области при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ отчиталась о задержании агента РФ, шпионившего за реактивной артиллерией ВСУ под Покровском. Прежде всего предатель пытался выяснить пункты базирования реактивных систем HIMARS.

Также фигурант пытался определить координаты штабов, опорных пунктов и маршрутов движения тяжелого вооружения ВСУ.