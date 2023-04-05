"Снаряд прилетел прямо в него": невеста "Да Винчи" рассказала о моменте ранения, которое стало для Героя роковым

Украинский командир-доброволец Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло получил смертельное ранение в тот момент, когда ждал, пока его подчиненные зайдут в подвал. Он хотел зайти туда последним, но не успел – прогремел взрыв, а Герою были нанесены травмы, несовместимые с жизнью.

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Деталями трагедии поделилась невеста "Да Винчи", украинская парамедик Алина Михайлова в интервью "Цензор.НЕТ". Она является руководителем медицинской службы 1-го батальона 67-й бригады, сформированный добровольцами 1-й штурмовой роты "Волки Да Винчи", и лично оказывала помощь раненому любимому (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Михайлова рассказала, что воин погиб, приняв снаряд или мину "прямо на себя". Его в состоянии тяжелого "трехсотого" эвакуировали в медицинское учреждение и пытались спасти, но вернуть Героя к жизни не получилось.

"Он загонял стоявших рядом людей в подвал. И заходил последним. Именно в этот момент прилетел снаряд. Обломки не попали в руку, ногу. Обломок разорвал трахею так, что в тех обстоятельствах, на той точке, где он находился, его невозможно было спасти", – заявила девушка "Да Винчи".

В ходе интервью она также рассказывала, что у защитника Украины была кровь во рту и в легких, она заливала глаза. Когда в машине по дороге в госпиталь раненого подключили к мониторам, показателей давления и пульса не было, а зрачки были сильно расширены. Позже Михайлова осознала: она уже тогда видела, что случай смертельный, но поверить в это не могла.

"Если можно так говорить, это была достойная гибель достойного воина. Он всегда говорил: я не боюсь погибнуть за Украину. Он не боялся погибнуть за своих побратимов. И он это сделал", – сказала парамедик.

Она отметила, что у ее эвакуационной бригады было все необходимое, но это не помогло – травмы были несовместимы с жизнью.

Герой Украины был ранен в районе Бахмута 7 марта. Уже 10-го числа "Да Винчи" похоронили в Киеве на Аскольдовой могиле. Почтить память воина пришли тысячи украинцев.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Михайлова передала президенту Владимиру Зеленскому личный боевой шеврон своего любимого. Гарант подчеркнул, что это большая честь для него.

– Михайлова зарегистрировала на сайте президента петицию о создании Национального пантеона Героев – Государственного мемориального комплекса, где была бы увековечена память выдающихся борцов за свободу и независимость Украины во все исторические эпохи.

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