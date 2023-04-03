"Все было в крови": невеста "Да Винчи" рассказала, как пыталась спасти его в день смертельного ранения. Видео

Невеста командира-добровольца Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, украинская парамедик Алина Михайлова призналась: в день гибели своего любимого она ехала спасать тяжелого "трехсотого" и чувствовала, что этот раненый – ее любимый. Она очень переживала и даже сомневалась, что сможет оказать близкому человеку помощь. Когда ей подтвердили, что ранения получил именно "Да Винчи", то, как сказала Михайлова, у нее "закончилась вся жизнь".

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События того рокового дня парамедик описала в интервью Front 18. Напомним, что Коцюбайло погиб 7 марта в Донецкой области в районе Бахмута (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Буквально за 30 минут до российского обстрела "Да Винчи" написал своей девушке СМС, спрашивал, как у нее дела и все ли нормально. Невеста попросила воина быть осторожным.

"Нам вывозят его на каталке. Я это только вижу... Я просто... У меня, конечно, начинается истерика, я начинаю бить ногами эту машину, я начинаю бить "Капусту" (позывной побратима Коцюбайло. – Ред.). Потому что у "Да Винчи" просто опущены руки, он полностью без сознания", – вспомнила женщина.

Через несколько минут парамедик пришла в себя и осознала, что не может не попробовать спасти воина. Эвакуационная машина уже ехала, поэтому Михайлова пролезла с переднего сидения к каталке через окно, хотя и была в полной амуниции.

Анестезиолог успокаивал ее словами: "Это не то, что ты думаешь!". Но, как вспомнила Михайлова, у нее дрожали руки, когда она готовила препарат.

Она попросила вывести пульс и давление раненого на монитор. "И мы подключаем этот монитор – а там ноль показателей... Я на него смотрю, говорю: "Марик, делайте что-нибудь!" Он его заинтубировал и не мог подключить кислород, потому что у него была разорванная трахея", – рассказала парамедик.

Украинка плакала, когда вспоминала то, что было дальше. Она сказала, что "Да Винчи" был весь в крови, они пытались применять кислородный мешок, но это не помогло, и она впервые в жизни читала молитву "Отче наш".

Парамедик заявила, что каждый день вспоминает те события. "Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком", – сказала она.

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Как писал OBOZREVATEL:

– Михайлова зарегистрировала на сайте президента петицию о создании Национального пантеона Героев – Государственного мемориального комплекса, где была бы увековечена память выдающихся борцов за свободу и независимость Украины во все исторические эпохи.

– 10 марта "Да Винчи" похоронили в Киеве на Аскольдовой могиле. Почтить память воина пришли тысячи украинцев.

– Дмитрий Коцюбайло защищал страну с 2014 года, когда ему только исполнилось 18 – и за годы войны стал легендой среди украинских воинов. В 2021 году ему присвоено высшее государственное отличие – звание Героя Украины.

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