'Сливал' россиянам локации оборонных заводов в Житомирской области: предатель Украины проведет за решеткой 15 лет

Служба безопасности Украины собрала безупречные доказательства предательства жителя Житомирской области, который "сливал" оккупантам локации местных оборонных заводов. Благодаря этому еще один агент военной разведки россиян получил в суде реальный срок.

Как отметили в СБУ, на основании собранных доказательств суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 УК – государственная измена, совершенная в условиях военного времени. По материалам силовиков суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фигурант еще в начале полномасштабного вторжения начал отслеживать места базирования и перемещения Сил обороны, которые были вовлечены в защиту столицы. Также он передал оккупантам геолокации предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Украинская контрразведка задержала изменника еще в июле 2022 года. Задержанию предшествовала многоэтапная спецоперация на территории области. Как выяснилось, вражеским приспешником оказался бывший работник одного из местных оборонных заводов.

Мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник российского ГРУ. А привлекли к сотрудничеству изменника через российскую соцсеть, где украинец писал свои позорные комментарии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области задержали российского наводчика, который передавал оккупантам данные о маршрутах движения военных колонн Сил обороны Украины в регионе. Особенно интересовали предателя перемещение боевых танков украинской армии и их количество.

Также СБУ задержала двух коллаборанток из Херсона. Одну из задержанных арестовали в Николаеве, а другую – в Черновицкой области. Женщины хотели избежать ответственности за поддержку окупантов, выдавая себя за переселенок.