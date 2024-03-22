Помощь врагу предложил сам: СБУ задержала наводчика РФ, который 'охотился' на танковые колонны ВСУ вблизи линии фронта в Харьковской области

Сотрудники Службы безопасности Украины в Харьковской области задержали российского наводчика, который передавал оккупантам данные о маршрутах движения военных колонн Сил обороны Украины в регионе. Особенно интересовали предателя перемещение боевых танков украинской армии и их количество.

Вражеский агент пытался выявить координаты центров, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание бронетехники. Подробности раскрыли в Telegram-канале СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности предотвратили передачу в РФ информации о маршрутах движения колонн ВСУ в Харьковской области. Это удалось благодаря своевременному разоблачению агента российской разведки, следившего за передислокацией Сил обороны в направлении передовой. В зоне особого внимания фигуранта были маршруты движения боевых танков украинских войск и их ориентировочное количество. Одновременно злоумышленник пытался выявить логистические центры, осуществляющие техобслуживание и ремонт тяжелой бронетехники", – говорится в сообщении.

Эта информация требовалась врагу для подготовки боевых операций на востоке, в частности, на Купянском направлении. Однако СБУ успела предотвратить планы врага: предателя задержали на попытке передачи разведданных.

Как установило следствие, работать на врага вызвался 45-летний "идейный" любитель "русского мира" из пригорода Харькова. Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и в частности на Харьковщину, он не остался встречать "освободителей", а сбежал от них подальше в Полтавскую область.

Уже оттуда предатель начал искать выходы на российские спецслужбы. В частности, в пророссийских Telegram-каналах мужчина развернул активность, публикуя сообщения с похвалой президента РФ Владимира Путина и российских оккупационных войск.

"В одном из таких чатов ему предложили негласное сотрудничество и направили перечень разведывательных задач. Для сбора информации фигурант "втемную" использовал своих знакомых в Харьковской области, выпрашивая нужные факты во время дружеских разговоров", – отметили в СБУ.

После задержания предателя в квартире, которую он арендовал на Полтавщине, спецназовцы провели обыски и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении по территории Украины). В настоящее время он находится под стражей и может остаться в тюрьме на длительное время: санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

"Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры", – добавили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ задержала двух коллаборанток из Херсона. Одну из задержанных арестовали в Николаеве, а другую – в Черновицкой области. Женщины хотели избежать ответственности за поддержку оккупантов, выдавая себя за переселенок.

Также сообщалось, что в Украине задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками СБУ и корректировала удары по Запорожью.