'Сливал' россиянам артпозиции ВСУ под Авдеевкой: наводчик из Покровска следующие 12 лет проведет за решеткой. Фото

В Украине осудили жителя Покровска Донецкой области, который был информатором российских захватчиков и "сливал" им данные об артиллерийских позициях Вооруженных сил Украины под Авдеевкой. Особенно врага интересовала информация о возможном расположении реактивной и ствольной артиллерии Сил обороны в районе этого города.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Службы безопасности Украины. Мужчина с мая по июль 2023 года еженедельно предоставил необходимую оккупантам информацию, связываясь с сотрудником одной из воинских частей РФ через запрещенную в Украине соцсеть "Одноклассники".

Ему наводчик передавал подробные описания мест ведения артиллерийского огня подразделениями ВСУ, количество и направления перемещения реактивных систем залпового огня, автомобильной техники, а также тягачей, перевозивших пушки-гаубицы, танки и бензовозы.

"Кроме того, в своих сообщениях он отмечал геолокацию объектов дорожной инфраструктуры и инженерных сооружений области, которые имеют важное значение для обороноспособности страны. Также подробно описывал местность вокруг железнодорожных сообщений и мостов", – отметили в ОГП.

Своими действиями злоумышленник хотел помочь оккупантам в ведении боевых действий против украинских защитников.

"По наводке вражеского приспешника оккупанты планировали осуществить ракетно-дроновую атаку по боевым позициям украинских войск", – сказано в сообщении.

К счастью, сотрудники СБУ сработали на опережение – они задержали наводчика летом 2023 года, когда он проводил разведку вблизи объекта наших Сил обороны. После этого мужчина ждал суда под стражей.

"Благодаря оперативному реагированию украинской спецслужбы удалось своевременно обезопасить подразделения ВСУ и тем самым сорвать планы агрессора по их огневому поражению", – сообщили в СБУ.

Было установлено, что помощником войск РФ стал безработный житель Покровска, которого военная разведка России дистанционно привлекла к сотрудничеству весной 2023 года. В поле зрения спецслужб страны-агрессора он попал из-за своей антиукраинской активности в "Одноклассниках".

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ). Учитывая сотрудничество со следствием, он был приговорен к 12 годам тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове задержали агентку России, которая наводила ракеты на город, просила чаще его обстреливать, чтобы нанести максимальные разрушения, и ждала оккупации. Теперь местной жительнице грозит пожизненное заключение.

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