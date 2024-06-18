"Сливал" позиции ВСУ под Бахмутом: предателя приговорили к 15 годам заключения. Фото
Реальный тюремный срок получил предатель, который передавал россиянам позиции Сил обороны Украины под Бахмутом. Житель Константиновки Донецкой области проведет 15 лет в тюрьме.
Расследование проводилось по материалам СБУ. На своем сайте Служба безопасности сообщила, что агент военной разведки РФ передавал противнику геолокации подразделений ВСУ, участвовавших в боях на Бахмутском направлении весной 2023 года.
Эта информация помогала оккупантам планировать боевые операции с использованием авиабомб, тяжелой артиллерии и штурмовых групп.
Контрразведчики СБУ задержали помощника ВС РФ во время контрдиверсионных мер в мае 2023 года.
Установлено, что кадровый сотрудник российской спецслужбы завербовал жителя Константиновки дистанционно. Они переписывались через анонимный чат в мессенджере. Мужчина регулярно удалял переписку.
За свою работу на Россию украинец денег так и не получил. "За выполнение вражеских задач предатель надеялся получить денежное вознаграждение, которое должно было поступить на его банковскую карту. Однако СБУ задержала агента раньше, когда он проводил доразведку вблизи военного объекта", – рассказали в ведомсте.
Суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, ученая в условиях военного положения) и посадил его в тюрьму на 15 лет.
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