'Сливал' информацию об обучении бойцов: нацгвардейца, который сотрудничал с РФ, приговорили к 12 годам заключения

Украинский суд вынес приговор бойцу Национальной гвардии Украины, сотрудничавшему со спецслужбами страны-террориста России. Предателя приговорили к 12 годам заключения.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. В рамках следствия было установлено, что бывший командир взвода в одном из центров подготовки подразделений Нацгвардии был завербован кадровым сотрудником 316-го разведцентра главного управления генштаба ВС РФ.

Предателю был выбран псевдоним "Ричард" и определены ключевые задачи разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Прокуроры в суде доказали, что с декабря 2019 года осужденный сотрудничал со спецслужбой РФ. Он собирал и передавал им информацию об иностранной военной помощи подразделениям Нацгвардии, в частности, о боевой подготовке украинских воинов.

В Офисе генпрокурора отметили, что несанкционированная передача таких сведений представителям спецслужб страны-агрессора наносит ущерб национальным интересам, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области будут судить двух спасателей, подозреваемых в государственной измене. Во время оккупации пгт Иванков они добровольно перешли на сторону врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины задержала изменницу, которая сливала информацию об украинских беспилотниках на правом берегу Днепра Херсонской области. Ею оказалась контрактница одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцируется в Херсонской области и выполняет боевые задания на передовой.

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