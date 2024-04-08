Следили за артиллерией ВСУ: двое жителей Донбасса тюремные сроки за сотрудничество с врагом. Фото

Еще два информатора российской разведки, действовавших на Донбассе, получили реальные сроки заключения. Местные жители Краматорска и Славянска разведывали для российских оккупантов места дислокации боевых подразделений ВСУ вблизи райцентров.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил задержанному мужчине 11 лет тюрьмы, а женщине – 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генпрокурора.

Прежде всего враждебные приспешники пытались выявить и передать агрессору геолокации огневых позиций украинской артиллерии, в частности, реактивных артсистем HIMARS.

По полученным координатам российские оккупанты планировали осуществить точные ракетно-дроновые удары по личному составу, вооружению и боеприпасам ВСУ.

Благодаря оперативной деятельности Службы безопасности Украины, преступная деятельность задержанных была прекращена в результате контрдиверсионных мероприятий, проведенных осенью 2022 и 2023 годов.

Оказалось, что обоих жителей Донбасса оккупанты завербовали после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Этому способствовало их участие в антиукраинских дискуссиях в российских телеграмм-каналах.

Злоумышленники обходили местность, фотографируя объекты Вооруженных Сил и следя за их движением. А женщина из Славянска обустроила свою квартиру как "наблюдательный пункт", чтобы отслеживать движение украинских войск.

Для коммуникации с оккупантов они использовали анонимные чаты в популярном мессенджере.

На основании материалов СБУ оба злоумышленника признаны виновными по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения). Как следствие - женщина приговорена к 8,6 годам, а мужчина - к 11 годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала двух иностранцев-агентов ФСБ, готовивших ракетный удар по штабу Сил обороны в Одесской области. Для этого злоумышленники собирали разведывательные данные, намеревавшиеся передать врагу.