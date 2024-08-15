Россияне в течение ночи несколько раз обстреляли Никополь и Марганецкую громаду

Российские оккупационные войска с вечера до утра 15 августа несколько раз обстреливали Никопольщину. Во время этих атак враг применял артиллерию и дроны-камикадзе.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Агрессор нанес удары по самому Никополю, а также попал по Марганецкой громаде.

В настоящее время уточняются масштабы нанесенного ущерба. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее сообщалось, что защитники неба Украины в ночь на 15 августа обезвредили над рядом регионов 29 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты запускали их группами, а также атаковали тремя ракетами.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью, 14 августа, оккупанты запустили по Украине две авиаракеты Х-59 и 23 дрона-камикадзе типа Shahed. Защитники неба сбили 17 вражеских беспилотников в пределах восьми областей.

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