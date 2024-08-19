Шпионили за Силами обороны: СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, в состав которой входили правоохранители. Фото

В Украине разоблачили очередную агентурную сеть РФ, в состав которой входили действующий и бывшие правоохранители. Злоумышленники шпионили за Силами обороны и ключевыми объектами критической инфраструктуры в Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

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За сотрудничество с оккупантами предателям грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В результате спецоперации в Николаеве задержаны два участника вражеской группировки. Их деятельность координировали сразу две российские спецслужбы: ФСБ и военная разведка России. Одним из задержанных является местный правоохранитель, который еще с 2015 года находится на связи с руководителем агентурной группы России, бывшим чиновником расформированной милиции Андреем Шевченко.

По указанию Шевченко, его агент в Николаеве собирал данные о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ на территории региона. Также фигурант пытался установить локации стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса и отчитывался оккупантам о кадровых решениях в правоохранительных органах Украины.

Предатель использовал собственное служебное положение, а также расспрашивал нужные ему сведения у своих коллег по работе под видом товарищеских разговоров. Также резидент российской агентуры привлек к разведывательно-подрывной деятельности своего отца – жителя Николаева, ранее работавшего в расформированной милиции. По его координатам оккупанты произвели повторный обстрел одного из энергообъектов на Прикарпатье.

Для корректировки вражеского огня бывший правоохранитель использовал своего знакомого, проживающего на территории западного региона Украины. Еще одной задачей этого агента был поиск потенциальных кандидатов на вербовку, в частности, среди бывших и действующих правоохранителей и военных на Николаевщине.

Контрразведка Службы безопасности задокументировала его преступные действия и задержала на попытке побега в Крым. Одновременно был задержан правоохранитель-предатель. Установлено, что кураторами ячейки был руководитель 161-го центра подготовки специалистов главного управления генштаба вооруженных сил РФ и два сотрудника "управления ФСБ в Крыму". Их личности уже установлены Службой безопасности.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время они находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Кроме того, по этой же статье Уголовного кодекса Украины заочное подозрение получил резидент агентурной группы Шевченко.

Напомним, СБУ отчиталась о задержании агента РФ, шпионившего за реактивной артиллерией ВСУ под Покровском. Прежде всего предатель пытался выяснить пункты базирования реактивных систем HIMARS.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно СБУ задержала 40-летнего менеджера из Винницкой области, который был идейным сторонником "русского мира" и выискивал для врага локации складов с вооружением и боеприпасами.

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