Шпионил за зданиями СБУ и ВСУ: российский агент проведет за решеткой следующие 15 лет. Фото

К 15 годам за решеткой приговорен житель Киева, который передавал врагу данные об ВСУ и объектах критической инфраструктуры. Суд признал гражданина виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщили в Службе безопасности и Офисе генерального прокурора. Отмечается, что еще один участник агентурной сети ФСБ, раскрытой в сентябре 2022 года в Киевской области, получил реальный срок заключения. Тогда были задержаны все четыре участника вражеской группы, которые собирали разведданные о Силах обороны и критической инфраструктуре на территории столичного региона.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленник фотографировал здания СБУ и ВСУ, фиксировал номера служебного транспорта, а также передавал координаты теплогенерирующих предприятий, обеспечивающих отоплением гражданскую инфраструктуру.

За каждое задание агент ФСБ получал до 10 тысяч гривен от своего куратора. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время его разведывательной деятельности.

32-летний продавец "уличной еды", который после оккупации Херсона переехал в Киев, был привлечен в агентурную сеть ФСБ через российский Телеграмм-канал, где он искал дополнительный заработок.

Таким образом, в августе 2022 года на мужчину дистанционно вышел кадровый сотрудник управления ФСБ по Ростовской области, который впоследствии завербовал его.

Суд признал злоумышленника виновным за государственную измену, совершенное в условиях военного положения, и применил к нему наказание согласно Уголовному кодексу Украины. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей. Двое его сообщников уже отбывают наказание, а в отношении четвертого обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ поймала двух информаторов ФСБ из Донбасса. Преступники участвовали в подготовке боевых операций оккупантов против Сил обороны в районе Славянска.

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