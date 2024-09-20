Шпионил за войсками: СБУ задержала демобилизованного срочника ВСУ, который начал работать на разведку России. Фото и видео

В Запорожье задержали 22-летнего украинца, который, недавно демобилизовавшись со срочной службы в ВСУ, начал работать на военную разведку России. Он шпионил за украинскими войсками, вовлеченными в боевые действия на южном фронте.

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Мероприятия по разоблачению злоумышленника провела контрразведка СБУ в регионе при процессуальном руководстве областной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства. Предателю грозит пожизненное заключение.

Установлено, что парень раньше проходило службу в одном из военных гарнизонов Украины. В поле зрения военной разведки РФ он попал благодаря своим родителям, проживающим на временно захваченной части территории Запорожской области и сотрудничающим с российской спецслужбой.

В мае этого года 22-летний срочник уволился в запас и поселился в Запорожье. Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник 316-го разведцентра ГРУ РФ, базирующийся во временно оккупированном Севастополе (Крым). Личность оккупанта-куратора сотрудникам СБУ уже известна.

Врага больше всего интересовали геолокации командных пунктов, складов с боеприпасами и укрепрайонов ВСУ на Запорожском направлении. Также оккупанты хотели узнать об основных маршрутах движения, ориентировочном количестве и наименовании боевой техники наших защитников, которая направляется на передовую.

Вражеский куратор сперва попросил у своего агента координаты боевых подразделений и логистических составов воинской части, в которой экс-срочник проходил службу. Далее по заданию российской спецслужбы предатель начал обходить прифронтовой город, где скрыто фиксировал локации украинских подразделений и мостов, по которым они двигаются в направлении передовой.

Агрессор планировал использовать агентурные данные для подготовки ударов по Силам обороны с использованием управляемых авиабомб, дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии. Но украинские спецназовцы сработали на опережение и задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.

У парня сразу изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со своим российским куратором.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Теперь злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донетчине задержали военнослужащего ВСУ, которого завербовала российская ФСБ и обещала 1 млн рублей (около 450 тыс. грн) за координаты боевых позиций его бригады под Покровском. Также он помогал врагу готовить удары по дислокации украинских войск на Покровском направлении фронта.

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