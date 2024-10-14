Шпионил для РФ на северной границе Украины: пограничника с Волыни приговорили к 15 годам лишения свободы. Фото

"Крот" ФСБ в Государственной пограничной службе Украины, который шпионил для страны-агрессора РФ на северной границе Украины в Волынской области, получил 15 лет тюрьмы. 40-летний мужчина был дистанционно завербован, когда проходил службу на востоке Украины.

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О приговоре, принятом по материалам Службы безопасности и Госпогранслужбы, 14 октября сообщили в СБУ и Офисе генерального прокурора. Фигурант – помощник начальника отдела местного пограничного отряда.

По инструкции ФСБ он собирал информацию о пунктах базирования, маршрутах движения и имеющемся вооружении Сил обороны, вовлеченных в защиту Волыни.

Больше всего кафиров интересовали локации укрепрайонов и ориентировочное количество личного состава войск Украины на оборонных линиях.

Контрразведчики СБУ задержали предателя в июне 2024 года и установили его российского куратора.

Им оказался кадровый сотрудник ФСБ Алексей Добрицкий, дислоцирующийся в оккупированном Луганске.

Как установило расследование, пограничник попал во внимание ФСБ, проходя службу на востоке Украины. Впоследствии его отправили в Волынь, где он начал выполнение вражеских задач.

В обмен на сотрудничество с оккупантами фигурант рассчитывал на эвакуацию в РФ и должность в военных формированиях страны-агрессора.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенное в условиях военного положения".

Суд назначил "кроту" 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением воинского звания.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Волынской области совместно с подразделением собственной безопасности Госпогранслужбы при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области задержали агента ГРУ РФ. 49-летний безработный из Краматорска разведывал боевые позиции Сил обороны на Покровском направлении.

А в Сумах задержали корректировщика россиян – парня с Херсонщины, который за деньги шпионил за Силами обороны неподалеку от района проведения операции на Курщине. Предателю, работавшему на ФСБ с августа, грозит пожизненное.