Шестерым российским военным объявили подозрения за расстрелы бойцов ВСУ: подробности ОГП

По состоянию на 4 октября украинские правоохранители официально объявили шестерым военнослужащим ВС РФ подозрения за расстрелы военнопленных защитников страны. В Офисе генерального прокурора сейчас ведут расследование в 38 уголовных производствах по фактам казней воинов, сдавшихся в плен.

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Статистикой и подробностями поделился Юрий Белоусов – начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГПУ. Он выступил в эфире объединенного телемарафона "Єдині новини".

Среди шести официальных подозреваемых дела трех уже находятся в судах. По двум есть приговоры.

"Работа ведется. Мы точно установим каждого из них", – пообещал Белоусов.

Помимо этого, сообщено 808 подозрений российским захватчикам за их военные преступления. Из них 131 уже осужден.

По словам сотрудника ОГПУ, наши следователи вместе с представителями Международного уголовного суда "отрабатывают тех, кто пытает наших бойцов в местах несвободы".

"Уже 34 человека получили подозрения от украинских правоохранительных органов за пытки", – добавил Белоусов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Минобороны, по меньшей мере 177 украинских военнопленных погибли в российских колониях и тюрьмах после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Тысячи других подвергаются пыткам, оставаясь в неволе.

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